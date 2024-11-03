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經濟

Nvidia成道指成分股 取代英特爾 兩者股價榮辱互見 變動周五開市前生效

【明報專訊】人工智能（AI）熱潮席捲全球，相關股份表現水漲船高。AI晶片龍頭公司Nvidia（英偉達）（美：NVDA）最新更取代另一老牌晶片股英特爾（Intel）（美：INTC），成為道指成分股新貴，首次有台灣甚至亞洲背景企業晉身美國「大藍籌」。標普道瓊斯指數公司公布，有關變動將於周五（8日）美股開市前生效。消息公布後，Nvidia上周五盤後升近3%，英特爾市後跌近2%。

明報記者 蕭嘉聰

英特爾為道指成分股長達25年，但未有受惠於AI熱潮，今年負面消息不斷，股價累跌逾50%，是道指表現最差成分股。英特爾上季轉虧損166.4億美元，今季收入指引較市場預期樂觀，上周五股價飈7.8%，為表現最強道指成分股，仍無阻換馬。

宣偉成「大藍籌」 取代陶氏化工

Nvidia今年來累升逾1.7倍，市值突破3萬億美元，更一度成為全球市值最高企業。計及Nvidia，道指30隻成分股當中有4家市值超過1萬億美元的企業，現時只有兩家市值逾1萬億美元的企業未被納入，分別為Alphabet（美：GOOG）及Meta（美：META）。值得注意是，亞馬遜（美：AMZN）同於今年獲納入道指，並與Nvidia同樣是在納入道指前曾拆細股份。

此外，油漆製造商宣偉（美：SHW）亦將取代陶氏化工（美：DOW）成為道指成分股，標普道瓊斯公司指出，成分股調整以確保晶片及原材料行業有更具代表性的股份。

瑞銀籲逢低買入高質素AI股

瑞銀亦繼續唱好AI相關股份表現，該行指出，即使科技行業股價近期波動較大，但相信AI在未來幾年內將成為股市回報的關鍵動力，進一步為股市提供基本面支撐。該行認為，雖然微軟（美：MSFT）、Meta等績後股價下跌，但上季業績加強該行對AI主題的積極看法，建議逢低買入質素較高的AI股。

不過其強調，AI結構性趨勢與智能手機和個人電腦的周期性緩慢復蘇的鴻溝變大，投資者有需要調整對科技股的持倉。

雖然Nvidia深受投資者青睞，不過另一同是台裔創辦人、AI伺服器製造商超微電腦（美：SMCI）陷入財務數據造假風波，上周三核數師安永辭任等事件引起市場恐慌式沽貨，上周五股價再跌10.5%至26.05美元，一周計大跌44.9%。

恒指夜期收報20490點 低水16點

大市方面，美國10月非農就業數據遠低於市場預期，市場對減息預期升溫，美股上周五反彈。道指高開106點後最多升562點，收市仍升288點或0.69%，報42,052點；標指升0.41%，報5728點；納指升0.8%，報18,239點。一周累計三大指數均錄跌幅，道指微跌0.2%，標指跌1.4%，納指表現最差，全周跌1.5%。

港股方面，恒指夜期上周五收報20,490點，跌41點，較恒指收市低水16點；港股ADR比例指數收市報20,473點，跌34點。

相關字詞﹕英特爾 亞馬遜 人工智能（AI） 科技股 美股

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