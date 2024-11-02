報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2024年11月2日星期六
睇樓手冊
陳茂波：毋須調整全年GDP增長預測 政府維持升2.5%至3.5% 高盛降至2.7%
陳茂波：沙特對港市場興趣大 將重啟伊斯蘭金融
港9月零售按年跌6.9% 勝預期
「蔚小理」交付升至少兩成 比亞迪10月銷量升67%
內地財新製造業PMI升至50.3 返擴張區
騰訊美團力撐 恒指升189點 港股連跌4周 成交再縮8%至1415億
澳門10月賭收208億 逾4年半新高
14內地券商 准參與跨境理財通
內地降外資戰略投資上市公司門檻
天貓：「雙11」累計373品牌成交破億
德翔海運跌1.9% 和記港口帳蝕223萬
美職位增1.2萬 4年最弱 年底前減息半厘概率升至85%
蘋果大中華銷售跌0.3% 連續5季倒退 遜預期
亞馬遜雲收入增19% 股價升7%
合和申擴南固臺項目 樓面倍升至31萬呎 擬建312伙增22% 單位平均面積調高至960呎
「猛鬼紅磚屋」屬一級歷史建築
投資移民客8500萬購明寓 呎價3.1萬
胃仙U經銷商倫氏家族 4600萬沽春暉8號3房戶
持牌代理連跌6個月 今年流失近千人
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
陳茂波：毋須調整全年GDP增長預測 政府維持升2.5%至3.5% 高盛降至2.7%
陳茂波：沙特對港市場興趣大 將重啟伊斯蘭金融
港9月零售按年跌6.9% 勝預期
「蔚小理」交付升至少兩成 比亞迪10月銷量升67%
內地財新製造業PMI升至50.3 返擴張區
騰訊美團力撐 恒指升189點 港股連跌4周 成交再縮8%至1415億
澳門10月賭收208億 逾4年半新高
14內地券商 准參與跨境理財通
內地降外資戰略投資上市公司門檻
天貓：「雙11」累計373品牌成交破億
德翔海運跌1.9% 和記港口帳蝕223萬
美職位增1.2萬 4年最弱 年底前減息半厘概率升至85%
蘋果大中華銷售跌0.3% 連續5季倒退 遜預期
亞馬遜雲收入增19% 股價升7%
合和申擴南固臺項目 樓面倍升至31萬呎 擬建312伙增22% 單位平均面積調高至960呎
「猛鬼紅磚屋」屬一級歷史建築
投資移民客8500萬購明寓 呎價3.1萬
胃仙U經銷商倫氏家族 4600萬沽春暉8號3房戶
持牌代理連跌6個月 今年流失近千人
周末睇樓好去處
陳茂波：毋須調整全年GDP增長預測 政府維持升2.5%至3.5% 高盛降至2.7%
陳茂波：沙特對港市場興趣大 將重啟伊斯蘭金融
港9月零售按年跌6.9% 勝預期
「蔚小理」交付升至少兩成 比亞迪10月銷量升67%
內地財新製造業PMI升至50.3 返擴張區
騰訊美團力撐 恒指升189點 港股連跌4周 成交再縮8%至1415億
澳門10月賭收208億 逾4年半新高
14內地券商 准參與跨境理財通
內地降外資戰略投資上市公司門檻
天貓：「雙11」累計373品牌成交破億
德翔海運跌1.9% 和記港口帳蝕223萬
美職位增1.2萬 4年最弱 年底前減息半厘概率升至85%
蘋果大中華銷售跌0.3% 連續5季倒退 遜預期
亞馬遜雲收入增19% 股價升7%
合和申擴南固臺項目 樓面倍升至31萬呎 擬建312伙增22% 單位平均面積調高至960呎
「猛鬼紅磚屋」屬一級歷史建築
投資移民客8500萬購明寓 呎價3.1萬
胃仙U經銷商倫氏家族 4600萬沽春暉8號3房戶
持牌代理連跌6個月 今年流失近千人
prev
next