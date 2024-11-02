投資移民客8500萬購明寓 呎價3.1萬

【明報專訊】政府上月《施政報告》公布推出多項刺激樓市措施，包括優化「新資本投資者入境計劃」，容許投資移民購買5000萬元或以上住宅物業。佳明集團（1271）表示，旗下何文田太子道西現樓項目明寓，最新獲投資移民買家投標購入11至12樓A室複式戶，實用面積2721方呎，4房雙套連儲物房間隔，成交價8500萬元、呎價逾3.12萬元。明寓自2019年開售至今已售出16伙，套現近10億元，現僅餘最後兩伙複式戶待售。
緹外4房大宅連車位2.25億沽
除了上述成交外，一手市場踏入11月首日錄得多宗豪宅大額成交，作價最高的成交為嘉里（0683）旗下已屆現樓的九龍半山龍駒道緹外，透過招標形式售出第2座3樓B室分層戶，實用面積4364方呎，4房4套連雙工人房間隔，連兩個車位以2.25億元成交，實用呎價逾5.1萬元。該盤自2022年起銷售至今累沽29伙，總成交金額逾91億元，平均成交呎價約6萬元，當中有24宗於今年內錄得，套現約79億元。
啟德跑道區5個新盤昨日起一連3日內先後推售，已屆現樓的恒地（0012）等天瀧，昨日加推15伙，最新招標售出第3座10樓B室，實用面積1085方呎3房1套間隔，成交價3555萬元、呎價逾3.27萬元。項目自上月19日以現樓重推後，累沽27伙，套現約10.8億元。
NOVO LAND 3B 昨晚沽約40伙
值得留意的是，同區會德豐牽頭的DOUBLE COAST I今日首輪開售，包括58伙以先到先得形式發售，另有10伙招標推售，新世界（0017）等合作的柏蔚森II亦於同日推售151伙。
另新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 3B期，昨晚再推售154伙，包括價單發售125伙，折實378.67萬元起，並有29伙招標推售。市場消息指出，售樓處有約50組買家等候揀樓，最終沽出約40伙。
長實（1113）上月宣布元朗洪水橋#LYOS貨尾加價，長實營業部高級營業經理梁焯鏗表示，項目自2021年至今累沽308伙，佔全盤單位九成，套現逾19億元，項目昨公布下周二至今年12月底，凡購買項目在售12伙花園複式戶買家，可獲價值逾34萬元的AION Y Plus Premium純電動車一部，或可選擇直減樓價34.2萬元。
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