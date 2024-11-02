明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

「猛鬼紅磚屋」屬一級歷史建築

【明報專訊】被喻為「猛鬼紅磚屋」的灣仔南固臺，位於灣仔船街55號，是樓高兩層的大宅。大宅設有涼亭、荷花池、欄杆與木雕、西式拱形陽台及圓柱磚牆等，設計糅合中西建築風格，配上紅磚建成的外牆，因而稱作「紅屋」。物業現屬香港一級歷史建築，至今仍保存昔日的西式拱形陽台及鐵窗花。

據悉，富商杜仲文1917年買入船街地皮，於1918年建成南固臺，4年後轉售予當時擔任永安百貨副司理的弟弟杜澤文。1943年日本佔領香港，當時杜澤文被發現死於大宅內，物業隨後落入日軍手上，二戰時曾被日軍佔用作慰安所。

1970年代，合和銳意發展灣仔南一帶，杜氏家族1988年以約1600萬元將南固臺轉售予合和，合和計劃將南固臺融入其灣仔南的發展中，惟項目發展波折重重，其間大屋一直荒廢，更曾鬧出不少鬼古，故被稱為「猛鬼紅磚屋」，更有不少驚嚇電影在此取景。

2018年曾提出改為證婚場所

隨着南固臺綜合住宅發展項目落實發展，合和亦決定把南固臺加以活化並對外開放。資料顯示，合和曾在2018年提出，南固臺擬作非牟利用途，如改作一個最多容納50個座位的證婚場所。不過，城規會最新文件所示，南固臺將作原址保育，南固臺地下將提供用餐的地方，1樓作文化用途的展覽空間，古蹟前方的公共空間將會對外開放。

相關字詞﹕猛鬼紅磚屋 合和 南固臺

上 / 下一篇新聞