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合和申擴南固臺項目 樓面倍升至31萬呎 擬建312伙增22% 單位平均面積調高至960呎

【明報專訊】籌備、規劃及發展長逾20年，合和旗下灣仔合和中心二期陸續落成，其中合和商場的延展部分昨日正式試業，而毗鄰南固臺綜合住宅發展項目，合和最新提出的修訂方案，將去年完成併購的秀華坊18號加入發展範圍，並移除地積比率限制，以及放寬建築物高限至120米（主水平基準以上，下同），令單位數目增加逾兩成至312伙，而總樓面則增加一倍至約31萬方呎。

明報記者 甘潔瑩

此外，地積比率限制移除後，住宅部分擬以逾8.8倍發展，申建312伙、平均面積約960方呎的住宅單位，較去年中獲批的方案255伙、平均面積534方呎的住宅單位，單位數目增加57伙或22%、而平均面積則增加426方呎或80%。連同零售樓面計，總樓面達31萬方呎，較過去15.22萬方呎（不包括南固臺4133方呎），大增一倍。另申請人亦計劃將公共空間增至3.42萬方呎，較舊有方案約2.93萬方呎增約17%。

合和去年1.36億統一秀華坊18號業權

翻查資料，新加納入發展範圍的秀華坊18號，是合和去年11月透過強拍，以1.36億元統一該幢舊樓，而該舊樓可重建樓面涉約16,787方呎，每方呎樓面地價約8100元。據城規會最新文件顯示，合和就南固臺綜合住宅發展項目提出改劃要求，將發展地盤範圍修訂為山坡臺1號、1A號、2號及3號、船街55號（即南固臺）、捷船街1至5號、船街53號、秀華坊18號、內地段第9048號及毗鄰政府土地，地盤面積約3.4萬方呎，較已獲批發展方案的3.06萬方呎，增加約3357方呎或11%；建議由綜合發展區、住宅（丙類）、休憩用地、政府、機構或社區等用途，改劃為其他指定用途註明「住宅發展並保育歷史建築物」及其他指定用途註明「高架行人走廊」地，作附設商業配套用途的綜合住宅發展和保育南固臺。

合和商場延展部分昨首日試業

項目地盤面積共約3.4萬方呎，較去年獲批方案的3.06萬方呎，增加11%，申請人計劃以總地積比率逾9.1倍發展，申建一座開放予公眾的休憩空間和3層平台之上的24層住宅大樓，建築物高度為120米，與毗鄰的合和中心至秀華坊連合起來，成梯級式發展。申請人亦表示，修訂後的發展方案，呼應政府現時增加房屋供應，能於短期內以可持續的方式滿足市場需求，亦不會對景觀、視覺、交通等造成不良影響。

另外，合和中心二期發展正陸續落成，其中合和商場延展部分於昨日起試業，商場出租率逾九成，租戶包括有日本「國民家品店」之稱的NITORI，屬商場中最大租戶，佔地約5萬方呎，另有歡樂天地、汽車陳列室等。

相關字詞﹕合和中心 城規會 南固臺綜合住宅發展項目 合和

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