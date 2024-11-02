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經濟
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蘋果大中華銷售跌0.3% 連續5季倒退 遜預期

【明報專訊】蘋果（美：AAPL）季度收入及盈利均超出分析師預期，若不計算歐盟向其徵收130億歐元（約1100億港元）的巨額補稅，其每股盈利將按年增長12%。儘管蘋果整體表現穩健，但投資者憂慮其在大中華區銷售疲軟。在截至9月28日的第四財季，大中華區銷售額按年微跌0.3%至150.3億美元，較分析師預期低近6%，並且是蘋果所有分區市場當中，唯一銷售按年倒退的市場。投資者對蘋果在中國市場的競爭力感到擔憂，加上全球監管收緊帶來的挑戰，恐影響蘋果未來的收入及盈利增長。蘋果股價昨早段跌逾1%。

股價早段跌逾1%

大中華區是繼美洲和歐洲之後，蘋果最大的收入來源。不過蘋果在該地區的銷售，自2023財年第四財季以來，已連續5季錄得按年倒退。在截至9月底的12個月內，大中華區收入按年跌7.7%至669.5億美元。不過行政總裁庫克（Tim Cook）強調，第四財季iPhone銷售在「各地區市場」都錄得增長，這意味大中華區季度銷售下滑，可能是受iPhone以外產品在華銷售轉弱影響。

蘋果第四財季的全球iPhone收入按年增長5.5%至462億美元，超出分析師預期的450億美元，繼續為蘋果貢獻近五成收入。蘋果整體季度收入按年增長6%至949億美元，經調整每股盈利1.64美元。高盛將其收入及盈利高於預期，歸功於iPhone銷售較預期高，推動了整體收入及毛利。

蘋果在第四財季結束前幾天，開始銷售iPhone 16系列。庫克透露，在第四財季開賣的Phone 16，勝過iPhone 15去年同一時期的銷情，儘管當時新機尚未來配備Apple Intelligence（蘋果智能）功能。

首批「蘋果智能」功能本周隨iOS 18.1推出，許多重要功能還需待多個月才能上線。彭博社指出，隨着蘋果計劃推出搭載「蘋果智能」的新一代低端機iPhone SE，料將提振明年iPhone的銷情。不過暫未確定「蘋果智能」何時在中國市場推出。

對於截至12月底的聖誕購物旺季，蘋果的展望相對保守，預期全球收入將錄得「低至中個位數」百分比的增幅，分析師此前預期增幅為7%。

高盛指出，市場對蘋果產品收入增長放慢的關注，以致忽視了蘋果生態系統的實力，以及其相關收入的可持續性。蘋果iOS的安裝數量增長，服務收入增長，以及產品創新等，應足以抵消產品的周期性阻力，例如換機周期延長導致的手機銷量減少。高盛給予該股「買入」評級，目標價為275美元，其周四收市股價為225.91美元。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕Apple Intelligence 庫克（Tim Cook） 大中華區 蘋果

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