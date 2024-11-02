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經濟
國際金融

美職位增1.2萬 4年最弱 年底前減息半厘概率升至85%

【明報專訊】颶風「海倫」與「米爾頓」吹襲美國東南部令企業營運受阻，加上波音等企業持續罷工的影響，美國10月非農就業職位僅增1.2萬個，遠低於市場預期的11.3萬個，是接近4年來最微弱的職位增長。此外，8月和9月的新增非農職位亦合共向下修訂11.2萬個。數據公布後，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員對美聯儲今年餘下兩次會議，各減息0.25厘的信心增強。交易員昨晚押注，今年底前合共減息半厘的概率升至85%，而周四的概率為75%。

美國勞工統計局指出，運輸設備製造業在10月減少了4.4萬個就業職位，這主要由於波音工人罷工。整個美國製造業則在10月減少了4.6萬個就業職位。根據美國勞工部此前的數據，截至10月12日在內的發薪期，共3.3萬名波音工人參與罷工。

道指曾漲逾500點 納指做好

不過勞工統計局表示，「未能量化」風災對全美就業職位人數、工時或收入的影響。CNBC指出，市場很大程度漠視了這次受風災及罷工影響的非農數據。美股三大指數早段上漲，道指升逾500點，而標普500指數及納指升逾1%。消息指出，伊朗準備在美國大選前，從伊拉克境內向以色列施襲，國際油價午夜前升約1%。

雖然上月職位增長陷於停滯，美國10月失業率仍維持在4.1%，這主要由於22萬人離開就業市場，抵消了家庭就業減少36.8萬人的影響。 有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos則指出，雖然失業率在「四捨五入」後維持不變，但若不進行「四捨五入」的調整，失業率實際由4.05%升至4.14%。

儘管就業市場減少招聘，很多僱主仍保留員工，使薪酬維持增長。10月工人薪酬按月上漲0.4%，略高於分析師預期；按年升幅增至4%，符合預期。

分析：天氣罷工影響 非就業崩潰

就業市場研究機構Indeed Hiring Lab指出，乍看10月數據描繪了美國就業市場日益疲弱的景象，但這些混亂的數據卻是受到天氣及罷工等臨時性因素所影響，並非就業市場崩潰的信號。美國勞工統計局指出，提供這些數據的企業調查收集率「遠低於均值」。若剔除10月數據，今年以來非農就業職位平均每月增長近20萬個，就業市場仍然穩健。本周公布的美國第三季GDP初值，按季折合成年率增長2.8%，反映消費者支出繼續推動美國經濟穩步增長。Timiraos指出，最新數據不會改變美聯儲在下周四會議將減息四分之一厘的預期，但美聯儲在下次會議之後的利率路徑，將很大程度受到經濟表現的影響。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕罷工 波音 風災 失業率 非農就業職位

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