明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

德翔海運跌1.9% 和記港口帳蝕223萬

【明報專訊】獲長和（0001）旗下和記港口充當新股基石投資者的德翔海運（2510）昨日掛牌，股價早段仍能保持升勢，及後掉頭下跌最多6.5%，最終收報4.1元，跌1.9%，成交1.86億元。不計手續費每手帳面蝕80元。以和記港口獲分配2788.7萬股計，首日帳面便虧損約223萬元。

彭博：歌爾微電子擬港上市

其他新股消息方面，彭博引述消息人士報道，AirPods製造商歌爾（深：002241）擬分拆旗下半導體公司歌爾微電子到港上市，並已與中金、招銀國際、中信建投證券及瑞銀洽談上市事宜，有機會最快明年上市，集資額至少3億美元，折合大約23億港元。

多點第四次遞表申港上市

此外，從事腦功能信息管理平台軟件系統的腦動極光周四通過上市聆訊，有機會短期展開招股。而零售SaaS平台服務商多點（Dmall）周四第四次遞表申請上市，該公司今年7月獲中證監境外發行上市備案通知書，擬發行不超過8609萬股境外上市普通股。

同日幕牆承包商粵源建設、醫療服務平台健康160國際亦遞表。三家同日遞表的新股只有粵源已有盈利，今年上半年賺996萬元人民幣，至於多點及健康160同期按持續經營業務計，則分別虧損4.68億元及8239萬元人民幣。

明報記者

上 / 下一篇新聞