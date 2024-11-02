德翔海運跌1.9% 和記港口帳蝕223萬

彭博：歌爾微電子擬港上市

其他新股消息方面，彭博引述消息人士報道，AirPods製造商歌爾（深：002241）擬分拆旗下半導體公司歌爾微電子到港上市，並已與中金、招銀國際、中信建投證券及瑞銀洽談上市事宜，有機會最快明年上市，集資額至少3億美元，折合大約23億港元。

多點第四次遞表申港上市

此外，從事腦功能信息管理平台軟件系統的腦動極光周四通過上市聆訊，有機會短期展開招股。而零售SaaS平台服務商多點（Dmall）周四第四次遞表申請上市，該公司今年7月獲中證監境外發行上市備案通知書，擬發行不超過8609萬股境外上市普通股。

同日幕牆承包商粵源建設、醫療服務平台健康160國際亦遞表。三家同日遞表的新股只有粵源已有盈利，今年上半年賺996萬元人民幣，至於多點及健康160同期按持續經營業務計，則分別虧損4.68億元及8239萬元人民幣。

明報記者