14內地券商 准參與跨境理財通

證監：持續更新持牌法團名單

中國人民銀行廣東省分行、深圳市分行、中國證監會廣東監管局及深圳監管局聯合公告，該14家內地證券公司包括招商證券（6099）、廣發證券（1766）、國信證券、平安證券、中金財富、國投證券、中信華南、國泰君安（2611）、華泰證券（6886）、中信建投（6881）、銀河證券（6881）、申萬宏源（6806）、中泰證券及興業證券等。該14家證券公司將與經香港證監會認可的機構合作，服務大灣區居民跨境投資需求，推進粵港澳區域金融市場互聯互通。

香港證監會行政總裁梁鳳儀稱，「跨境理財通」有助推動大灣區內金融市場互聯互通和促進香港財富管理業務發展，將與持份者合作，務求進一步優化和擴大跨境理財通，回應投資者和業界的跨境投資需要，將持續更新合資格持牌法團名單。中國證監會將會聯同有關單位持續跟蹤、評估試點效果，不斷完善證券公司「跨境理財通」業務試點。