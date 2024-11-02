「蔚小理」交付升至少兩成 比亞迪10月銷量升67%

理想昨日公布今年首10個月升38.2%至39.33萬輛。公司日前公布第三季淨利潤勝市場預期，高盛發表報告指出，主要由於公司改進自動駕駛功能，推動「Max」車型銷售佔比增加繼而提高平均售價，同時對末季汽車銷量及收入總額的指引亦符合該行預期。不過，業績表現未能反映在股價上，理想昨日低開8%，最終收報97.1元，跌9.6%，成交32.98億元。

至於10月其他車廠銷情，小鵬交付量按年升20%至2.39萬輛，創月度交付量新高，當中小鵬MONA M03連續第2個月交付量超過了1萬輛。今年首10個月，交付量按年增加21%至12.25萬輛。同時，小鵬表示10月正式進入阿聯酋市場，並在迪拜舉辦了G9和G6車型的發布活動。

至於蔚來，10月交付量按年升30.5%至2.1萬輛，當中旗下高端智能電動汽車達1.67萬輛、樂道品牌的家庭智能電動汽車則錄得4319輛。

蔚來稱，樂道L60的產量及交付量穩步上升。截至10月底止，樂道在中國60個城市運營了166個樂道中心及樂道體驗店。

吉利極氪10月售2.5萬輛升92%

中資電動車龍頭比亞迪（1211）亦公布10月產銷數據，銷量按年升66.5%至50.27萬輛，今年累計升36.5%至325.05萬輛。產量方面，10月按年升74.6%至53.61萬輛，今年累計升36.3%至329.70萬輛。月內，海外銷售新能源乘用車按年升2.2%至3.12萬輛，其中出口2.80萬輛。

吉利汽車（0175）公布，10月總銷量按年升28%至22.67萬輛，其中旗下極氪（美：ZK）升92%至2.5萬輛。今年累計集團總銷量按年升32%至171.64萬輛，當中極氪升82%至16.79萬輛。出口方面，10月按年升18%至3.25萬輛，今年累計升62%至34.66萬輛。