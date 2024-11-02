明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

「蔚小理」交付升至少兩成 比亞迪10月銷量升67%

【明報專訊】中資車企相繼公布最新銷量情况，理想（2015）10月汽車交付量按年升27.3%至5.14萬輛；同期小鵬（9868）交付量創新高、蔚來（9866）交付量按年升30.5%。

理想昨日公布今年首10個月升38.2%至39.33萬輛。公司日前公布第三季淨利潤勝市場預期，高盛發表報告指出，主要由於公司改進自動駕駛功能，推動「Max」車型銷售佔比增加繼而提高平均售價，同時對末季汽車銷量及收入總額的指引亦符合該行預期。不過，業績表現未能反映在股價上，理想昨日低開8%，最終收報97.1元，跌9.6%，成交32.98億元。

至於10月其他車廠銷情，小鵬交付量按年升20%至2.39萬輛，創月度交付量新高，當中小鵬MONA M03連續第2個月交付量超過了1萬輛。今年首10個月，交付量按年增加21%至12.25萬輛。同時，小鵬表示10月正式進入阿聯酋市場，並在迪拜舉辦了G9和G6車型的發布活動。

至於蔚來，10月交付量按年升30.5%至2.1萬輛，當中旗下高端智能電動汽車達1.67萬輛、樂道品牌的家庭智能電動汽車則錄得4319輛。

蔚來稱，樂道L60的產量及交付量穩步上升。截至10月底止，樂道在中國60個城市運營了166個樂道中心及樂道體驗店。

吉利極氪10月售2.5萬輛升92%

中資電動車龍頭比亞迪（1211）亦公布10月產銷數據，銷量按年升66.5%至50.27萬輛，今年累計升36.5%至325.05萬輛。產量方面，10月按年升74.6%至53.61萬輛，今年累計升36.3%至329.70萬輛。月內，海外銷售新能源乘用車按年升2.2%至3.12萬輛，其中出口2.80萬輛。

吉利汽車（0175）公布，10月總銷量按年升28%至22.67萬輛，其中旗下極氪（美：ZK）升92%至2.5萬輛。今年累計集團總銷量按年升32%至171.64萬輛，當中極氪升82%至16.79萬輛。出口方面，10月按年升18%至3.25萬輛，今年累計升62%至34.66萬輛。

相關字詞﹕銷量 小鵬 吉利汽車 比亞迪 蔚來汽車 理想汽車

上 / 下一篇新聞