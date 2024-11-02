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經濟

陳茂波：沙特對港市場興趣大 將重啟伊斯蘭金融

【明報專訊】財政司長陳茂波總結本周沙特阿拉伯利雅德訪問時表示，在出席「未來投資倡議大會」（FII）期間，見證多家香港機構和企業與沙特阿拉伯簽訂合作協議（見表）。他指今次出訪中東透過不同層面接觸，發現沙特對香港、內地和亞洲市場，以至引進資金方面的興趣比想像大。早前有段時間認為伊斯蘭金融市場需求不大，但今次出訪後，決定未來會重新啟動。

稱中東公司有興趣來港上市

他解釋，沙特有很多基建項目，雖然當地提供了主要資金來源，但亦希望吸引不同資金，支持基建和產業發展，因此有融資需要。本港代表團在交流時曾提到伊斯蘭金融，以及利用香港債市發行綠色可持續債，以融資支持有關項目，當地各界均表認同。

陳茂波續稱，中東公司來港上市興趣甚大，香港作為國際金融中心，當地亦同意香港的超級聯繫人角色，可連接國際資金和不同新興市場的發展。他們來港上市除了吸引國際資金，如符合條件，同時可透過互聯互通的「南向通」，吸引內地資金。兩地交易所討論得很深入，亦討論如何鼓勵公司在兩地上市籌融資。

在沙特時間周四的最後一日訪問行程，恒生指數公司宣布與沙特交易所簽署合作意向協議書加強雙方合作，恒指公司和沙特交易所將探索不同領域的合作機會，包括產品開發、指數數據互通、分享行業知識等，並合作提高兩地市場的公眾意識及參與度。另外，陳茂波在場見證在港擁有虛擬保險牌照的One Degree母企AIFT在FII大會期間，分別與兩家當地企業簽合作協議。

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