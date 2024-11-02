陳茂波：毋須調整全年GDP增長預測 政府維持升2.5%至3.5% 高盛降至2.7%

明報記者 歐陽偉昉

本港GDP增長若要達到政府預測全年經濟增長的下限2.5%，第四季GDP需至少按年增長2.2%。星展香港首席中國經濟學家紀沫表示，本地第三季GDP按年增速較次季下降，有低基數效應逐漸消退的影響，按季下跌1.1%則受港人外遊強勁而旅客訪港疲弱拖累消費、高融資成本減少投資，以及對外出口隨外部需求減弱所影響。因應內地推出強力刺激措施和美國減息，星展預期本港經濟環境將在第四季開始穩定，該行維持本港GDP第四季增長2%的預期，全年GDP則由2%上調至2.4%，仍較政府預測下限為低。

星展料第4季經濟開始穩定

高盛則因應第三季GDP數據差過預期，將今年增長預期由3.2%降至2.7%，略高於政府預期的下限，明年則預期有更強勁的季度增長，將2025年增速由2.5%上調至2.6%。

高盛稱美大選令外貿不確定

高盛指出，第三季按年增長放緩，主要由於貨品出口增長減慢，增加貿易逆差，以及美國總統大選後將為外貿帶來不確定因素，貨品出口增長料將會持續疲弱，不過美國減息放寬金融環境，則會推動未來數季本港消費和投資增長。

另外，野村下調今年本港經濟增長預測，由3.3%降至2.5%，第四季預期按年增長為2.2%，美銀則維持全年增長在2.5%。

陳茂波：美減息利好需時間反映

金管局周四同日公布，截至第三季末的負資產住宅按揭貸款宗數為4.07萬宗，按季上升34.4%，為2003年第四季後即近21年新高。陳茂波回應指出，美國減息周期剛開始，參照以往加息和減息周期，市場需要時間消化，才會將減息充分反映到對樓市預期的看法。利率下調除了利好樓市，亦有助經濟，而市民收入會有所增長，隨減息周期推進，減息效果將更為明顯。他又指出，政府積極招商引資，2022年底以來將約百間重點和約15萬人才引進來港，將帶動樓價和租金上升。