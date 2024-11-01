雅詩蘭黛撤盈利預測兼削派息 早段曾挫27%

訴頌拖累 首財季蝕1.56億美元

在截至9月底的第一財季，Estee Lauder銷售額按年跌4%，這主要受到中國消費者信心惡化影響，加上亞洲業務下滑對該公司的免稅店造成打擊。該公司第一財季錄得1.56億美元虧損，主要由於與滑石粉訴訟相關的指控。

Estee Lauder將季度股息下調至每股35美仙，是先前股息的一半。該公司表示，將股息削減至「更合適的派息比率，將為即將上任的領導團隊創造財務靈活性」。Stéphane de La Faverie將於明年1月接任行政總裁，他將要解決銷售下滑的問題，向投資者證明前任CEO的扭虧為盈計劃正發揮作用，又或重新訂定新戰略。

Estee Lauder第一財季在中國的銷售錄得雙位數百分比跌幅，這部分由於La Mer及Estee Lauder品牌在當地需求疲軟，反映該公司過於依賴中國市場，儘管Estee Lauder在財報電話會議多次強調，該公司擁有「多個增長引擎」。其競爭對手歐萊雅（L'Oreal）最近一個季度也面臨中國銷售疲軟的影響。

（綜合報道）

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