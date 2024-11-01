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微軟預告次財季雲收入增長放緩 市場憂加大投資數據中心 拖累利潤率

【明報專訊】Alphabet（美：GOOG）雲端業務推動企業盈利大增之際，微軟（美：MSFT）卻預計在截至12月底的第二財季，旗下Azure雲收入按年升幅將放慢至31%至32%，反映微軟雖大幅增加AI基礎設施的投資，但數據中心的容量仍追不上AI服務的需求。市場人士憂慮，微軟向數據中心的投資愈大，對利潤率的負面影響愈大。與此同時，Meta（美：META）預告將繼續為AI及其他未來發展項目大灑金錢，認為這將會是公司未來的核心，惟支撐這些開支增長的廣告收入升幅回落，令市場關注其巨額投資的回報。微軟與Meta昨早段股價分別跌4%及2%。

料Azure收入增長 將放慢至31%至32%

微軟大部分AI業務收入來自雲端服務，不過其Azure雲收入似乎有增長放緩之勢。在截至9月底的第一財季，Azure收入經匯率調整，按年增長34%，低於截至6月底的第四財季的35%增幅，最新預計當前財季的Azure收入增長將進一步放慢至31%至32%。相比下，Alphabet的雲端業務收入增長加快，在截至9月底的季度收入按年增幅達35%，是8個季度以來最強勁的增長，反映其AI投資開始獲得回報。

儘管微軟預期雲端收入增長放慢，該公司重申，隨着AI業務規模擴大，相關資本支出將會增加。微軟財務總監Amy Hood稱，推動AI業務發展所需的數據中心容量尚未足夠，這將限制Azure業務在當前季度的收入增長。她表示，數據中心的基礎設施「短缺，我們仍致力於使其達到更平衡的狀態」。

微軟首財季資本支出增50%新高

與雲端運算競爭對手Alphabet和亞馬遜一樣，微軟也加快建設及租借數據中心。為應對耗電量巨大的AI服務，微軟最近甚至達成了一項協議，準備從美國三哩島重啟的核反應堆購買核電。微軟第一財季的資本支出按年增長50%至149億美元創新高。相比下，其季度收入按年增長16%至656億美元。

微軟預期第二財季的「其他收入和支出」（當中包含投資）項目，將錄約15億美元的虧損，這主要反映微軟所承擔的OpenAI預期虧損。微軟此前向OpenAI注資約137.5億美元，是該公司的最大股東。

Meta亦將2024財年的資本支出指引，由原本介乎370億至400億美元，上調至介乎380億至400億美元。該公司又表示，隨着基礎設施支出增加，預計2025財年的資本支出將繼續大幅增長。

Meta上調資本支出指引 料2025財年續大增

在截至9月底的第三季，Meta收入為405.9億美元，創歷來新高，按年升幅為19%，低於第二季的22%升幅，令市場憂慮其收入增長，追不上資本開支增加。目前廣告為Meta貢獻96%的收入。

Meta第三季每日活躍用戶人數按年增長5%至32.9億人，低於分析師預期的33.1億人。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕雲端 資本支出 微軟

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