wwwtc mall萌寵哈囉喂派對 吸引客人寵物齊玩樂

【明報專訊】昨日是一年一度萬聖夜，各商場舉辦不同的活動，新地（0016）旗下銅鑼灣wwwtc mall，趁萬聖夜開放逾1萬方呎的海景平台花園，並舉行黃昏萌寵哈囉喂派對，吸引不少主人與萌寵一起在L5戶外空間，享受節日歡樂氣氛。同場備有人面彩繪服務及免費提供「狗狗萬聖節服裝」，讓主人及萌寵一起享受Trick or Treat、與駐場Halloween女郎合照留念。
位於wwwtc mall的L5海景平台花園，早前已開放，在國慶黃金周讓客人體驗國慶煙花、無人機匯演等維港盛事。是次推出黃昏萌寵哈囉喂派對，讓客人與寵物在維港日落美景中一起玩樂。另外，港鐵商場有大型裝置迎聖誕，港鐵與香港馬戲團合作，由本月15日至明年1月1日，港鐵旗下5個商場，包括九龍灣德福廣場、青衣城、將軍澳PopCorn、The LOHAS康城及大圍圍方，攜手舉辦《聖誕奇妙馬戲派對》，打造別出心裁兼具馬戲團元素聖誕節打卡場景，讓市民沉浸於佳節夢幻與馬戲歡樂氛圍中。
另荃灣荃新天地將在聖誕節舉行「冬日玩樂嘉年華」，讓一家大細於商場盡情玩樂。商場亦於本月22日至明年1月1日，在荃新天地2期中庭打造超夢幻2000方呎薑餅人主題充氣樂園，內設五大玩樂區，小朋友可爬上3.5米高糖果屋滑梯一滑而下躍進薑餅人波波池，或於透明管道大暴走至巨型泡泡屋打卡等。
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