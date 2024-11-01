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經濟

香港地產

市建局5783萬收購馬亞木九龍城全幢

【明報專訊】正當市建局九龍城啟德道/沙浦道重建項目流標之際，該局並沒有放慢同區的發展步伐，繼續積極收購毗鄰衙前圍道及賈炳達道一帶物業。資料顯示，由「小巴大王」馬亞木家族持有的九龍城衙前塱道50號全幢物業，上月以5783萬元易手，以全幢面積約3000方呎計，呎價約1.93萬元。馬氏家族2004年645萬元購入，持貨約20年，帳賺約5138萬元或近8倍。

20年帳賺5138萬升8倍

翻查資料，馬氏家族於九龍城一帶持有不少物業，如衙前圍道78號地下A及D2舖，今年8月中以2577萬元獲市建局收購，面積850方呎，呎價3.03萬元，惟該家族2013年2月5480萬元購入，帳面蝕約2903萬元或約53%。另馬氏家族上月亦沽出上環德輔道中106號鴻德大廈地下A舖，面積約1200方呎，成交價4730萬元，呎價3.94萬元，登記買家為策滙投資有限公司，公司董事為周大福醫療基金董事何繼良。該家族2004年8月2600萬元購入，持貨約20年，帳賺2130萬元或約82%。

大鴻輝1.83億統一福華街舊樓業權

此外，近年活躍於住宅發展的大鴻輝集團，昨日透過強拍，以底價1.83億元統一深水埗福華街54至56號及58、58A及60號兩幢舊樓業權，料將作商住發展。翻查資料，上述地盤今年6月已獲屋宇署批出建築圖則，擬建一幢23層高（另設3層平台）商住物業，總樓面約3.9萬方呎。第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國表示，市場前景未明，發展商不願開展新項目，放慢收購步伐，故今年尚未有強拍申請。不過，隨着強拍條例將於12月初放寬，屆時或有一至兩宗，預計申請數字明年將回升。

據強拍文件，兩舊樓位於福華街54及56號、以及58、58A及60號，前者1977年落成，後者則於1972年落成，兩物業同為6層高的商住物業，共佔地約4620方呎，以地積比約8.4倍計，可重建1幢約25層高商住大廈，提供90伙，總樓面約3.89萬方呎。

相關字詞﹕九龍城 強拍 大鴻輝集團 馬亞木家族 市建局

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