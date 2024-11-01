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經濟

香港地產

新界6區10月二手成交 破百宗創7個月新高

【明報專訊】10月份新盤銷情理想，二手市場亦見回勇，其中新界共有六個分區，包括屯門、元朗、荃灣、沙田及大圍、馬鞍山，以及將軍澳等，均破百宗二手成交（見表），同創7個月新高。

將軍澳全月300宗升1.3倍

其中將軍澳區二手宗數及升幅均為最高，全月錄約300宗，按月升約1.3倍，全年成交宗數僅次於今年3月份的361宗。中原分區營業經理何文俊表示，單是日出康城區10月已錄75宗二手成交，較9月33宗升1.3倍，其中SEA TO SKY第3座高層H室，實用753方呎，3房1套連儲物房間隔，享海景，以1008.8萬元沽出，實呎13,397元。原業主2020年10月1313.4萬元一手買入，持貨約4年，帳面蝕讓304.6萬元或逾23%，連使費料實蝕360萬元或27%。

此外，沙田及大圍區亦錄約130宗二手成交，較9月90宗升44%，其中大圍港鐵站上蓋柏傲莊錄得8宗二手成交，按月升1.7倍。中原副區域營業經理劉俊杰表示，柏傲莊1期2A座低層E室，實用322方呎，1房間隔，以640萬元易手，實呎19,876元。原業主2020年670萬元一手買入，帳面蝕讓約30萬元或4%，連使費料實蝕60萬元或9%。資料顯示，單位對下一層E室，3月份以708萬元成交，是次成交較約7個月前同類單位低68萬元或約一成。

十大屋苑10月228宗成交 按月升六成

另外，中原地產統計顯示，十大屋苑10月錄228宗成交，按月急增61.7%，同創7個月新高，其中9個屋苑均錄升幅，成交宗數僅次於「撤辣」後3月的371宗。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受減息及《施政報告》推出「組合拳」加持，樓市氣氛好轉。十大屋苑中，成交宗數最多為天水圍嘉湖山莊，錄43宗，較9月的19宗升1.26倍；鰂魚涌太古城亦錄32宗，平均每日逾一宗，按月升78%；至於沙田第一城則錄31宗成交，較9月的19宗大增63%，平均實呎13,038元水平，亦較上月升5.6%，可謂價量齊升。

相關字詞﹕減息 二手交投回升 沙田第一城 太古城 嘉湖山莊 十大屋苑

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