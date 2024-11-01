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經濟

香港地產

天璽‧天不足1個月沽865伙 吸金破百億 新地雷霆：特色戶呎價勢創區內紀錄

【明報專訊】剛過去的10月，綜合市場資訊，一手市場錄得近3000宗成交，按月大升約3倍，創7個月新高，多盤齊發的新地（0016），旗下啟德天璽‧天自上月5日起，共進行4輪銷售，每輪以價單形式銷售的單位均即日沽清，連同已標售單位，項目不足1個月已累售865伙，套現金額破100億元，為相隔半年後，今年第二個吸金破百億元的全新盤（見表）。

明報記者 江俊洋

此外，天璽‧天餘下41伙已推出招標，包括第3座的Peak Tower 49及50樓的頂層複式連天台戶，實用3936方呎，連1280方呎平台、610方呎天台，設私人電梯及私人泳池。新地副董事總經理雷霆稱「該單位一定可以創出全（啟德）區呎價新高」。參考資料，全啟德區呎價最高單位，為華潤置地（海外）等合作的啟德跑道區澐璟1伙實用4837方呎洋房，今年6月連兩個車位以3.8億元成交，實呎78,561元，兩者亦屬東九龍新高。至於鄰近啟德站的新盤呎價最高紀錄，為恒地（0012）THE HENLEY第2座40樓A室特色戶，實用1350方呎，2021年5月以8354.88萬成交、呎價61,888元。

跑道區澐璟呎價高見78561元

雷霆昨亦公布，天璽‧天透過招標再沽13伙，套現逾4.5億元，其中成交金額及呎價最高單位為第3座的Peak Tower 43樓B室，實用1985方呎，成交價7810萬元、呎價逾3.9萬元，而全星期共標售23伙。項目第1期有906伙，於上月5日起開盤，截至昨日，僅27日累售865伙（標售單位佔88伙），套現金額突破100億元。

事實上，今年即使政府宣布全面「撤辣」，市場暫時只得兩個全新盤的總銷售金額破百億元，除天璽‧天外，對上一個為長實（1113）、港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast，今年4月初短短8日累沽逾540伙、總套現逾100億元，是自2018年後再有新盤1個月內套現逾百億元的全新盤。正值樓市暢旺的2018年，即使當時實施多項「辣稅」下，至少4個新盤短時間內吸金逾百億元，包括信置（0083）牽頭的觀塘凱滙第一期，當時項目開售6日累沽871伙，套現逾106億元，成為一手新例後最快售樓套現逾百億元的新盤。不過，近年樓價回落，加上市場供應充裕，不少發展商以低價開盤，直接影響發展商吸金力。

天瀧再沽兩伙涉逾億元

啟德跑道區再錄新盤成交，恒地等合作的天瀧，再售出兩伙，套現逾1億元，包括第1座10樓A室，實用面積1428方呎，4房間隔，成交價5467.5萬元、呎價逾3.8萬元，項目自上月現樓重推後累沽26伙，套現約10.5億元，並於今日起招標推售新一批涉15伙。另新地北角海璇II亦標售兩伙4房雙套單位，包括第2座19樓A室，實用1483方呎，連車位成交價6378.6萬元、實呎約4.3萬元；同座10樓A室，同一實用面積，連車位以5420萬元成交、實呎逾3.6萬元，上述兩伙買家均採用180日成交期。

相關字詞﹕THE HENLEY 澐璟 吸金力 天瀧 天璽‧天 雷霆 新地 啟德 新盤

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