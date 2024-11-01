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經濟
環球樓市

投資策略

迪拜吸引外資 利好豪宅市場

【明報專訊】隨着富豪資金持續流入迪拜樓市，帶動去年當地豪宅的平均樓價按年升近16%。近年地緣政治局勢趨向緊張，阿聯酋被視為世界安全國家之一及「零稅天堂」，再加上其10年期黃金簽證，持續吸引資金流入阿聯酋最大城市迪拜，尤其是豪宅市場。當地地產界人士認為，迪拜的多元經濟模式，將支持其豪宅市場繼續向好。

迪拜目前為全球第四大活躍的豪宅市場，僅次於美國紐約、洛杉磯和英國倫敦。在環球經濟增長放緩、地緣政治局勢緊張及利率偏高的環境下，去年迪拜樓價持續攀升，其中豪宅價格表現尤其出眾。據萊坊今年3月發表的2024年《財富報告》指出，去年迪拜豪宅平均價按年升15.9%，升幅緊次於馬尼拉豪宅，為全球升幅第二大的豪宅市場，主要受惠於期內大量財富湧入。

寬黃金簽證投資物業規例 助樓市長線向好

市場普遍認為，近年環球地緣政治局勢，以及阿聯酋的黃金簽證，是吸引資金流入迪拜豪宅市場的兩大催化劑。阿聯酋政府於2019年推出10年期黃金簽證，投資者購入價值至少200萬迪拉姆（AED）的當地物業，便可獲得10年的居留權。要留意的是，過往要取得該簽證，以按揭或分期付款方式購買物業的投資者，須向發展商或銀行支付至少100萬迪拉姆，或相當於物業價值50%的首期，今年1月阿聯酋政府宣布修改規例，以房地產投資取得10年期黃金簽證的外國投資者購買物業時，毋須再支付至少100萬迪拉姆的首期。市場憧憬，是次修例將有助支持迪拜樓市長線向好。

多元發展 經濟保持穩定增長

不過，當地地產界人士認為，近年迪拜豪宅市場能夠持續吸引到高資產淨值人士，黃金簽證只是其中一個助力，主要投資誘因為其多元經濟發展，近年當地較為專注於發展旅遊、貿易及金融服務業，助當地經濟於環球經濟不明朗的情况下保持穩定增長，並且減低油價變動對迪拜經濟的影響，同時迪拜具備世界一流的基建設施，加上一系列旨在提升迪拜對環球企業、投資者及人才吸引力的經濟改革，亦令迪拜經濟在外圍經濟充滿挑戰的環境下展現韌力。事實上，迪拜經濟並不如環球其他地區般面臨多種不確定性，因而被投資者視為一個安全的「避風港」，吸引愈來愈多富裕投資者將資金投入迪拜，當地豪宅市場因而受惠，尤其是來自歐洲及亞洲的買家不斷湧入，支持當地樓價持續上揚。

不設房產稅資本增值稅 貨幣與美元掛鈎

此外，迪拜吸引的稅制亦有助吸引環球資金流入，其中包括不設房產稅及資本增值稅等，因而被譽為「零稅天堂」，且其貨幣匯價相對穩定，阿聯酋迪拉姆與美元掛鈎，價格長期保持於1美元兌3.67迪拉姆，匯率風險低。至於「爛尾樓」風險，由於迪拜物業受土地局監管、履約保證制度、土地登記制度等多項法規保障措施，為投資者及自置物業人士提供一定保障。

除海外資金外，有分析認為，迪拜樓價持續每年以雙位數增長，基於當地收入強勁增長，吸引愈來愈多人才移居，推升居住需求，令租務市場變得更為熾熱，租金持續上升，進一步推升樓價。ValuStrat預期，今年迪拜整體樓價有望升5%。

分析：今年迪拜整體樓價有望升5%

阿聯酋地產顧問公司Set Hub亦看好今年迪拜的豪宅市場持續蓬勃發展，基於去年售價在1000萬迪拉姆或以上的房屋銷售量創下紀錄，預計此銷售勢頭今年可持續。萊坊報告指出，截至今年4月，迪拜的優質住宅市場（包括朱美拉棕櫚島、朱美拉灣島和阿聯酋山）較去年上漲了超過26%，反映迪拜豪宅需求依然強勁，而該公司向317名富裕人士進行的一項調查結果顯示，迪拜今年有望吸引全球富裕人士花費44億美元於當地樓市，較去年增長76%。

近年不乏迪拜樓盤來港展銷，Sobha Orbis是其中之一。該項目位於迪拜Motor City，發展商為Sobha Realty，設有泳池、沙灘排球場、戶外健身房、燒烤區、羽毛球場及景觀花園等設施，項目提供1至2房單位選擇，單位面積介乎545至988方呎，單位售價由約210萬港元起，海外投資者也可擁有永久業權。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]

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