報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2024年11月1日星期五
股市最前線
港上季GDP增1.8% 遠遜預期 出口增幅顯著放緩 私人消費連跌兩季
貸款疲弱 貸存比率跌至7年新低
負資產宗數增至逾4萬宗 21年新高
友邦第3季新業務價值升16%
恒指10月跌3.9% 1月以來最差
百威亞太上季少賺33% 遜預期 CEO：內地消費者減外出消費影響
內地10月製造業PMI升至50.1 勝預期
SWIFT：9月人幣國際支付排名跌至第5
沙特第二隻投資盈富ETF首掛
理想汽車上季收入按年升24%
六大內銀住房貸款利率 今行新定價機制
傲基晶科同日招股 下周五掛牌
中遠海運上季多賺2.86倍
微軟預告次財季雲收入增長放緩 市場憂加大投資數據中心 拖累利潤率
美9月核心PCE升0.3% 4月來最大增幅
雅詩蘭黛撤盈利預測兼削派息 早段曾挫27%
張兆聰：航空股可吼位炒上落
港元定存恒生7日年息見9厘
紐元定存高息精選
植耀輝：Alphabet微軟逢低吸
葉創成：新股晶科電子擁四大投資亮點 擬認購
技術取勝：中聯重科料5至5.5元上落
盧駿匡：恒指升穿20952前 不宜大舉撈底
劉思明：汽車股回調 留意承接力
周顯：做官最基本要有「比例感」
譚新強：為何我不太關注美國大選
湯文亮：樓價指數跌因銀主盤太多
迪拜吸引外資 利好豪宅市場
天璽‧天不足1個月沽865伙 吸金破百億 新地雷霆：特色戶呎價勢創區內紀錄
新界6區10月二手成交 破百宗創7個月新高
市建局5783萬收購馬亞木九龍城全幢
wwwtc mall萌寵哈囉喂派對 吸引客人寵物齊玩樂
Mayfair銀主盤1.1億易手 呎價5.1萬
紐元定存高息精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
港上季GDP增1.8% 遠遜預期 出口增幅顯著放緩 私人消費連跌兩季
貸款疲弱 貸存比率跌至7年新低
負資產宗數增至逾4萬宗 21年新高
友邦第3季新業務價值升16%
恒指10月跌3.9% 1月以來最差
百威亞太上季少賺33% 遜預期 CEO：內地消費者減外出消費影響
內地10月製造業PMI升至50.1 勝預期
SWIFT：9月人幣國際支付排名跌至第5
沙特第二隻投資盈富ETF首掛
理想汽車上季收入按年升24%
六大內銀住房貸款利率 今行新定價機制
傲基晶科同日招股 下周五掛牌
中遠海運上季多賺2.86倍
微軟預告次財季雲收入增長放緩 市場憂加大投資數據中心 拖累利潤率
美9月核心PCE升0.3% 4月來最大增幅
雅詩蘭黛撤盈利預測兼削派息 早段曾挫27%
張兆聰：航空股可吼位炒上落
港元定存恒生7日年息見9厘
紐元定存高息精選
植耀輝：Alphabet微軟逢低吸
葉創成：新股晶科電子擁四大投資亮點 擬認購
技術取勝：中聯重科料5至5.5元上落
盧駿匡：恒指升穿20952前 不宜大舉撈底
劉思明：汽車股回調 留意承接力
周顯：做官最基本要有「比例感」
譚新強：為何我不太關注美國大選
湯文亮：樓價指數跌因銀主盤太多
迪拜吸引外資 利好豪宅市場
天璽‧天不足1個月沽865伙 吸金破百億 新地雷霆：特色戶呎價勢創區內紀錄
新界6區10月二手成交 破百宗創7個月新高
市建局5783萬收購馬亞木九龍城全幢
wwwtc mall萌寵哈囉喂派對 吸引客人寵物齊玩樂
Mayfair銀主盤1.1億易手 呎價5.1萬
港上季GDP增1.8% 遠遜預期 出口增幅顯著放緩 私人消費連跌兩季
貸款疲弱 貸存比率跌至7年新低
負資產宗數增至逾4萬宗 21年新高
友邦第3季新業務價值升16%
恒指10月跌3.9% 1月以來最差
百威亞太上季少賺33% 遜預期 CEO：內地消費者減外出消費影響
內地10月製造業PMI升至50.1 勝預期
SWIFT：9月人幣國際支付排名跌至第5
沙特第二隻投資盈富ETF首掛
理想汽車上季收入按年升24%
六大內銀住房貸款利率 今行新定價機制
傲基晶科同日招股 下周五掛牌
中遠海運上季多賺2.86倍
微軟預告次財季雲收入增長放緩 市場憂加大投資數據中心 拖累利潤率
美9月核心PCE升0.3% 4月來最大增幅
雅詩蘭黛撤盈利預測兼削派息 早段曾挫27%
張兆聰：航空股可吼位炒上落
港元定存恒生7日年息見9厘
植耀輝：Alphabet微軟逢低吸
葉創成：新股晶科電子擁四大投資亮點 擬認購
技術取勝：中聯重科料5至5.5元上落
盧駿匡：恒指升穿20952前 不宜大舉撈底
劉思明：汽車股回調 留意承接力
周顯：做官最基本要有「比例感」
譚新強：為何我不太關注美國大選
湯文亮：樓價指數跌因銀主盤太多
迪拜吸引外資 利好豪宅市場
天璽‧天不足1個月沽865伙 吸金破百億 新地雷霆：特色戶呎價勢創區內紀錄
新界6區10月二手成交 破百宗創7個月新高
市建局5783萬收購馬亞木九龍城全幢
wwwtc mall萌寵哈囉喂派對 吸引客人寵物齊玩樂
Mayfair銀主盤1.1億易手 呎價5.1萬
prev
next
相關新聞
港元定存恒生7日年息見9厘