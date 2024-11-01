葉創成：新股晶科電子擁四大投資亮點 擬認購

向前看的話，筆者相信可留意現正招股的汽車智能視覺、高端照明及新型顯示的智能視覺產品及系統解決方案提供商晶科電子（2551）。

筆者認為，晶科電子的投資亮點包括（1）自2018年一直與吉利（0175）保持戰略業務關係，其中汽車智能視覺產品大部分銷售額歸功於吉利系企業，去年以來來自吉利系企業收入佔總收入三成多；（2）以發售價3.61元計，市值為19.2億元，對比去年經調整盈利8182萬元人民幣，去年市盈率逾21倍，惟今年首5個月經調整盈利按年勁升逾4.6倍至4684萬元人民幣，若全年維持升勢，今年市盈率將顯著回落；（3）集資額1.21億元，有機會是「細細粒、容易炒」；（4）昨日首日招股，孖展暫超額認購近23倍，可見已得到不少投資者的青睞。

綜合上述分析，若在下周一晶科電子孖展截飛超額認購倍數未有回落的話，筆者擬以實錢認購該股。

倘孖展截飛超購倍數不回落 實錢認購

回顧筆者今年以來在本欄推介的中國重汽（3808）及方正控股（0418）至今均有不錯回報，這些都是筆者真實持有的港股，希望讀者若有跟進買入的話也同樣賺錢。《明報》今日起零售價調整至港幣12元，筆者與其他同事一樣，會繼續致力向讀者提供公正持平的報道和分析，感謝諸位讀者的認同和支持。

[葉創成 創富倉]