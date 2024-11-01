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經濟

沙特第二隻投資盈富ETF首掛

【明報專訊】繼首次投資港股的ETF周三在沙特交易所掛牌後，第二隻投資盈富基金（2800）的SAB Invest恒生香港ETF昨亦在沙特上市。上市儀式由率團訪問沙特首都利雅得的財政司長陳茂波等主持，恒生投資行政總裁李佩珊表示，這隻ETF初始籌集5億美元資金。

該隻ETF昨首掛微跌1.4%，成交金額折合約83萬港元。李佩珊在當地向傳訪表示，恒生投資正研究符合伊斯蘭教義的產品。

金管局PIF簽備忘錄設新投資基金

隨團出訪的金管局昨與沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）簽署諒解備忘錄，共同出資支持創設一項目標規模達10億美元的新投資基金。

陳茂波在「未來投資倡議大會」上的演講中表示，自習近平主席2013年提出共建「一帶一路」倡議以來，倡議連接各大洲，倡導可持續、創新和共同繁榮的發展願景。他指出，香港積極參與並受益於其中，而在倡議的第二個十年路上，綠色發展和普惠金融將成為主軸。展望未來，香港正積極發展成為國際綠色科技和綠色金融中心，可以在三個方面貢獻新絲綢之路的未來：一是作為國際金融中心，為綠色轉型提供資金配對的支持；二是以綠色科技為應對氣候變化提供解決方案；三是分享在城市規劃、運營大型基建項目管理方面、發展智慧綠色城市方面的知識、經驗和技術。

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