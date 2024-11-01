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經濟

百威亞太上季少賺33% 遜預期 CEO：內地消費者減外出消費影響

【明報專訊】百威亞太（1876）公布第三季業績，期內純利按年跌33%至2.01億美元遜預期；收入亦按年跌9.4%（變幅為內生數據、下同）至17.05億美元。集團內地市場上季收入及銷量分別按年跌16.1%及14.2%，首席執行官及聯席主席楊克解釋，短期來看內地消費者信心低迷，減少外出消費影響業務表現，批發業務尤其受影響，但中長期仍有信心內地是最重要的長期利潤增長地區之一。

明報記者 蕭嘉聰

集團第三季經調整後EBITDA為4.8億美元，跌16.6%，總銷量按年下跌11.4%至24.625億公升，每百升收入增長2.2%，主要受亞太地區東部的收入管理措施和亞太區各國有利的產品組合所推動，但被內地高基數及不利的渠道組合所部分抵消。百威亞太昨開市前公布業績，收市報8.11元，跌1.82%。

首3季計，集團收入按年跌6.1%至51.04億美元，純利7.42億美元、按年跌15.2%（非內生），總銷量為71.198億公升啤酒，按年減少8.1%。

調整後EBITDA跌逾16%

集團指出，內地市場第三季行業表現放緩，消費意願疲弱，特別是餐飲渠道的人流及消費減低，影響銷量減少14.2%；由於基數較高，加上業務佈局更着重的餐飲渠道表現疲弱，渠道不利組合影響收入下降16.1%，每百升收入亦下降2.1%。

楊克指出，內地疲軟消費環境影響整個啤酒行業及集團表現，雖然產品組合起積極作用，但渠道組合仍影響每百升收入表現。他續稱，集團亦與批發商合作，在當前的商業環境調整庫存水平，以確保長期健康的發展。

楊克認為，內地可支配收入增加及市場更成熟，有助推動家庭消費高端化趨勢，集團亦有更多機會擴張業務，今年以來高端及超高端產品在家庭渠道的銷量按年增長達中單位數水平，將繼續支持B2B批發商通過與客戶互動平台BEES，加強家庭滲透率。截至今年9月底止，BEES已擴展至內地306個城市，約佔9月內地淨收入的70%。

客戶互動平台擴至內地306城市

他又指出，百威亞太現時整體分銷只佔內地潛在市場的不到三分之一，未來將繼續向低線城市擴張，夜生活仍是重要的渠道建立品牌形象，以及推動高端及超高端產品表現。

相關字詞﹕楊克 啤酒銷量 啤酒股 百威亞太 內地消費

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