恒指10月跌3.9% 1月以來最差

成交進一步縮減至1544億

恒指昨日高開33點後最多升172點，惟午後反覆轉跌，最終以全日低位收市，跌63點或0.31%，報20,317點；國指跌22點或0.31%，報7264點；恒生科技指數收報4499點，跌14點或0.32%。

大市成交金額為1544億元，較上日減少7.3%，北水轉為淨流入，昨淨流入26.83億元。北水昨主力買入小米（1810） ，全日淨流入為6.6億元，騰訊控股（0700）及協鑫科技（3800）亦分別錄得5.3億及2.37億元淨流入；美團（3690）及吉利（0175）就分別錄得淨流出4.3億及4.2億元。

中芯全月升三成 藍籌最佳

總結10月表現，三大指數均錄跌幅，恒指及國指分別跌3.9%及3.3%，國指則為7月後最大跌幅；科指亦累跌5.3%或252點，是今年1月以來最大跌幅。中芯國際（0981）是全月表現最佳的恒指成分股，累升29.7%；表現最差為阿里健康（0241），累跌26.5%（見表）。

「ATMX」只有小米收市向上，升2.7%至26.7元，騰訊收市跌1.6%至404.6元，美團（3690）及阿里巴巴（9988）分別跌1.2%及1.4%至182.5元和94.55元；高盛指比亞迪（1211）第三季純利遜預期，微降目標價，比亞迪（1211）收市跌逾4.6%至281.4元，吉利（0175）更跌5.3%至13.66元。

光伏股繼續熱炒，信義光能（0968）收市升3.6%至3.99元，協鑫科技（3800）亦升逾3.6%。此外，內房股亦受惠內銀今日正式實施新存量按揭機制（相關報道見B4）而普遍向上，融創（1918）升7.5%，潤地（1109）及萬科（2202）亦升逾2%。