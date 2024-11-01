明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港上季GDP增1.8% 遠遜預期 出口增幅顯著放緩 私人消費連跌兩季

【明報專訊】政府統計處公布香港本地生產總值（GDP）預先估計數字，第三季按年實質增長1.8%，增速為2023年第二季以來最慢（見圖），低於市場預期的3.1%，亦較第二季增速放緩1.4個百分點。經季節調整，第三季GDP按季下跌1.1%，亦為去年第二季以來再現季度收縮。第三季經濟增長放緩，主要受上半年貨品提早出口，以及消費持續疲弱影響，不過分析預期內地推出經濟刺激措施、美國開始減息，加上第四季消費比較基數下降，將推動第四季消費改善，不認為本港GDP會連續兩季按季收縮，陷入技術衰退。

明報記者 歐陽偉昉

第三季香港貨品出口總額按年上升3.9%，增速較次季放緩3.6個百分點，貨品進口第三季增長2.6%，增速只較次季降0.8個百分點，在貨品淨出口項目拖累GDP。包括反映遊客來港消費的服務輸出第三季增速較次季僅加快1.3個百分點至2.4%、與首季的9.4%亦見較大差距。另外，GDP佔比達七成的私人消費開支跌1.4%，連續兩季下跌；固定資產投資和政府消費開支，第三季增速則較次季各降0.4和0.1個百分點（見表）。

首3季GDP按年升2.6%

總結今年首3季本港GDP按年上升2.6%。政府發言人指本港經濟第三季繼續擴張但步伐有所放緩，展望今年內應會繼續增長。雖然全球經濟不確定和貿易摩擦或影響貨物出口，但各主要央行放寬貨幣政策和內地推出經濟振興措施，將支持本地市場氣氛和活動。市民和旅客消費模式改變，本地消費繼續面臨挑戰，但港元匯率或走弱、中央政府惠港措施、港府提振氣氛及就業收入增加，均有助推動本地消費，而金融狀况放鬆應有利固定資產投資。

本港外貿以轉口為主，9月內地進出口總額按年增速放緩至1.5%，趨勢亦反映在本港外貿。恒生銀行（0011）經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，上半年外地客戶擔心美國大選後關稅上調而提早落單，現時亞洲區出口已經放緩；另外歐洲經濟放緩亦影響對亞洲貨品需求，加上本地消費表現不佳，均影響第三季GDP增長。

恒生料第4季經濟按季改善

另外，薛俊昇預期第四季本港出口仍會疲弱，但消費會較第三季改善。去年第四季消費增速降至3.5%令比較基數下降，美國減息改善本地市場氣氛，內地9月刺激措施亦提振內地旅客消費。他預期第四季經濟將按季改善，該行暫時維持全年經濟增長2.8%的預期，仍要觀察美國減息、總統大選和關稅等因素。

大新金融集團（0440）首席經濟及策略師溫嘉煒認為，雖然本港樓股回穩有望改善消費市道，但訪港旅客消費模式轉變，加上港人外遊及北上消費持續，服務貿易逆差相信短期內難有變化。內地經濟未來數月能否轉強、美國新政府對華政策等因素，對本港外貿及經濟表現均有關鍵影響，會於第三季經濟增長修訂數據公布後，考慮調整全年經濟增長3.2%的預測。

相關字詞﹕香港進出口 香港經濟 內地旅客 美國大選 北上消費 政府統計處 消費 關稅

上 / 下一篇新聞

貸款疲弱 貸存比率跌至7年新低
貸款疲弱 貸存比率跌至7年新低
負資產宗數增至逾4萬宗 21年新高
負資產宗數增至逾4萬宗 21年新高
友邦第3季新業務價值升16%
友邦第3季新業務價值升16%
恒指10月跌3.9% 1月以來最差
恒指10月跌3.9% 1月以來最差
百威亞太上季少賺33% 遜預期 CEO：內地消費者減外出消費影響
百威亞太上季少賺33% 遜預期 CEO：內地消費者減外出消費影響
內地10月製造業PMI升至50.1 勝預期
內地10月製造業PMI升至50.1 勝預期
SWIFT：9月人幣國際支付排名跌至第5
SWIFT：9月人幣國際支付排名跌至第5
沙特第二隻投資盈富ETF首掛
沙特第二隻投資盈富ETF首掛
理想汽車上季收入按年升24%
理想汽車上季收入按年升24%
六大內銀住房貸款利率 今行新定價機制
六大內銀住房貸款利率 今行新定價機制
傲基晶科同日招股 下周五掛牌
傲基晶科同日招股 下周五掛牌
中遠海運上季多賺2.86倍
中遠海運上季多賺2.86倍
微軟預告次財季雲收入增長放緩 市場憂加大投資數據中心 拖累利潤率
微軟預告次財季雲收入增長放緩 市場憂加大投資數據中心 拖累利潤率
美9月核心PCE升0.3% 4月來最大增幅
美9月核心PCE升0.3% 4月來最大增幅
雅詩蘭黛撤盈利預測兼削派息 早段曾挫27%
雅詩蘭黛撤盈利預測兼削派息 早段曾挫27%
張兆聰：航空股可吼位炒上落
張兆聰：航空股可吼位炒上落
港元定存恒生7日年息見9厘
港元定存恒生7日年息見9厘
紐元定存高息精選
紐元定存高息精選
植耀輝：Alphabet微軟逢低吸
植耀輝：Alphabet微軟逢低吸
葉創成：新股晶科電子擁四大投資亮點 擬認購
葉創成：新股晶科電子擁四大投資亮點 擬認購
技術取勝：中聯重科料5至5.5元上落
技術取勝：中聯重科料5至5.5元上落
盧駿匡：恒指升穿20952前 不宜大舉撈底
盧駿匡：恒指升穿20952前 不宜大舉撈底
劉思明：汽車股回調 留意承接力
劉思明：汽車股回調 留意承接力
周顯：做官最基本要有「比例感」
周顯：做官最基本要有「比例感」
譚新強：為何我不太關注美國大選
譚新強：為何我不太關注美國大選
湯文亮：樓價指數跌因銀主盤太多
湯文亮：樓價指數跌因銀主盤太多
迪拜吸引外資 利好豪宅市場
迪拜吸引外資 利好豪宅市場
天璽‧天不足1個月沽865伙 吸金破百億 新地雷霆：特色戶呎價勢創區內紀錄
天璽‧天不足1個月沽865伙 吸金破百億 新地雷霆：特色戶呎價勢創區內紀錄
新界6區10月二手成交 破百宗創7個月新高
新界6區10月二手成交 破百宗創7個月新高
市建局5783萬收購馬亞木九龍城全幢
市建局5783萬收購馬亞木九龍城全幢
wwwtc mall萌寵哈囉喂派對 吸引客人寵物齊玩樂
wwwtc mall萌寵哈囉喂派對 吸引客人寵物齊玩樂
Mayfair銀主盤1.1億易手 呎價5.1萬
Mayfair銀主盤1.1億易手 呎價5.1萬