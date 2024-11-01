港上季GDP增1.8% 遠遜預期 出口增幅顯著放緩 私人消費連跌兩季

明報記者 歐陽偉昉

第三季香港貨品出口總額按年上升3.9%，增速較次季放緩3.6個百分點，貨品進口第三季增長2.6%，增速只較次季降0.8個百分點，在貨品淨出口項目拖累GDP。包括反映遊客來港消費的服務輸出第三季增速較次季僅加快1.3個百分點至2.4%、與首季的9.4%亦見較大差距。另外，GDP佔比達七成的私人消費開支跌1.4%，連續兩季下跌；固定資產投資和政府消費開支，第三季增速則較次季各降0.4和0.1個百分點（見表）。

首3季GDP按年升2.6%

總結今年首3季本港GDP按年上升2.6%。政府發言人指本港經濟第三季繼續擴張但步伐有所放緩，展望今年內應會繼續增長。雖然全球經濟不確定和貿易摩擦或影響貨物出口，但各主要央行放寬貨幣政策和內地推出經濟振興措施，將支持本地市場氣氛和活動。市民和旅客消費模式改變，本地消費繼續面臨挑戰，但港元匯率或走弱、中央政府惠港措施、港府提振氣氛及就業收入增加，均有助推動本地消費，而金融狀况放鬆應有利固定資產投資。

本港外貿以轉口為主，9月內地進出口總額按年增速放緩至1.5%，趨勢亦反映在本港外貿。恒生銀行（0011）經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，上半年外地客戶擔心美國大選後關稅上調而提早落單，現時亞洲區出口已經放緩；另外歐洲經濟放緩亦影響對亞洲貨品需求，加上本地消費表現不佳，均影響第三季GDP增長。

恒生料第4季經濟按季改善

另外，薛俊昇預期第四季本港出口仍會疲弱，但消費會較第三季改善。去年第四季消費增速降至3.5%令比較基數下降，美國減息改善本地市場氣氛，內地9月刺激措施亦提振內地旅客消費。他預期第四季經濟將按季改善，該行暫時維持全年經濟增長2.8%的預期，仍要觀察美國減息、總統大選和關稅等因素。

大新金融集團（0440）首席經濟及策略師溫嘉煒認為，雖然本港樓股回穩有望改善消費市道，但訪港旅客消費模式轉變，加上港人外遊及北上消費持續，服務貿易逆差相信短期內難有變化。內地經濟未來數月能否轉強、美國新政府對華政策等因素，對本港外貿及經濟表現均有關鍵影響，會於第三季經濟增長修訂數據公布後，考慮調整全年經濟增長3.2%的預測。