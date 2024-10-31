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經濟
國際金融

美上季GDP增2.8% 略低預期

【明報專訊】美國第三季GDP按季折合成年率增長2.8%，雖較次季的3%增幅略為放慢，亦略低於分析師預期，不過數據反映美國經濟仍然穩健。隨着通脹增長轉弱，工資持續增加，為美國GDP貢獻三分之二的消費者支出仍具韌力，加上政府增加開支，推動美國經濟持續增長。Alphabet第三季盈利勝預期，提振市場情緒。美股三大指數早段向上，納指再創新高。

路透社引述消息人士稱，油組與盟友（OPEC+）可能將原定於12月展開的逐步取消自願減產措施，推遲一個月或更長時間，相關決定最快下周拍板。國際油價昨晚升逾1%。由於美國大選的不確定性帶來避險需求，金價繼續破頂。期金昨升穿每盎司2800美元再創新高，現貨金漲至2789.73美元，再刷新高位。

「小非農」職位急增 超預期1倍

此外，美國招聘步伐顯著加快。俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，在10月急增23.3.萬個，較市場預期的11.5萬個高出1倍，是去年7月以來最大增幅，顯示9月私人企業就業職位增長反彈，並非曇花一現，美聯儲減息正為美國就業市場增加動力。ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）指出，在接連受到颶風吹襲的一個月裏，美國勞動力市場仍然強勁。

市場原預期受風災影響，企業營運受阻會令招聘轉弱。但10月私人企業職位增加，部分由於颶風為佛州、北卡羅來納州等地帶來破壞，使緊急服務崗位增加。「小非農」被視為周五公布的非農就業數據前瞻。本周非農數據，將是美聯儲下周議息前的最後一份重要就業數據。不過「小非農」只統計工資單上的工人數量，並不考慮工人期內是否收到工資，而非農職位卻統計受薪工人數目。

核心PCE按季增2.2% 顯著低於次季

就業市場趨於穩健之際，美國第三季個人消費支出按季折合成年率增長3.7%，是去年第一季以來最強勁的增長。通脹增長放慢，有助促進消費。剔除波動較大的食品和能源價格，第三季核心個人消費開支（PCE）物價指數按季增長2.2%，雖高於預期的2.1%，但顯著低於次季的2.8%升幅。此外，歐元區第三季GDP按季增長0.4%，較預期高出0.2個百分點。不過消費者信心持續低迷，令歐元區前景仍然疲弱。

（綜合報道）

[國際金融]

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