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經濟

香港地產

元朗破百宗二手成交 7個月新高

【明報專訊】一手銷售熾熱，帶動二手交投亦增加。除十大屋苑本月錄破200宗成交、創7個月新高外，若以地區計，繼荃灣後，元朗本月亦錄破百宗二手成交，亦創7個月新高。中原副區域營業經理王勤學表示，《施政報告》後樓市持續轉旺，入市潮由新盤市場蔓延至二手樓，元朗區本月累錄約101宗二手買賣成交，惟樓價跌勢未止，仍不時錄得蝕讓或低價成交。

王又表示，樓齡40年的元朗鳳琴街18號玉龍樓，一個位於中層D室，實用300方呎，兩房間隔，成交價280萬元，實呎9333元，成交價見該廈9年新低。原業主1991年以38萬元買入，33年間帳面獲利242萬元，升值約6.4倍。

星堤移民盤1950萬沽 12年實蝕近兩成

屯門掃管笏星堤複式戶亦錄蝕讓個案。晉誠高級營業經理姚頌溏表示，星堤6座低層複式戶，實用2014方呎，4房1套間隔，連一個車位以1950萬元易手，呎價9682元，買家為區內租客。原業主2012年2215萬元購入，因移民而沽售物業，持貨約12年，帳蝕約265萬元或12%，連使費計後實蝕約400萬元或18%。

康樂園雙號屋2600萬沽 4年實蝕900萬

二手豪宅亦錄蝕讓個案，中原高級資深分區營業經理吳啟業表示，大埔康樂園新錄第26街雙號屋，實用1628方呎，原業主早前以約3200萬元放售，日前議價後減價600萬元或約19%，以2600萬元沽出，實呎15,971元。原業主2020年以約3300萬元購入，持貨約4年，帳蝕約700萬元或約21%，連使費料實蝕約900萬元或27%。

紅莓閣單號屋16萬租出 呎租55元

此外，市場亦錄大額租務成交，市場消息稱，山頂紅莓閣單號屋，實用2903方呎，4房連套房間隔，最新以月租約16萬元獲承租，呎租約55元。據悉，業主為建築師事務所商會主席劉榮廣家族成員，於2006年1月以6000萬元購入，租金回報約3.2厘。

相關字詞﹕二手交投回升 紅莓閣 康樂園 星堤 元朗

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