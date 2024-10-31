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經濟

香港地產

首3季普通話拼音買家佔8133宗涉906億

【明報專訊】隨着港府撤銷所有樓市「辣招」及全方位搶人才，內地客於本港樓市再度活躍。據中原地產最新數據顯示，今年首3季本港一手、二手私宅市場錄33,915宗買賣登記，樓價總值3093億元，當中「普通話拼音買家」佔8133宗或24%，涉及金額高約906億元，兩個數字均創同期新高，相當於每名內地客平均花費逾1100萬元在港買「磚頭」，而當中二手佔一半以上，即涉約4366宗。若與去年同期4,854宗及633億元比較，分別急升68%及43%。

挑戰3年前全年939億高峰

值得留意，若以全年計，「普通話拼音買家」登記宗數最多為2010年，當年錄得10,079宗；涉及金額最高是2021年，全年相關物業總價約939億元，而今年首3季「普通話拼音買家」購入物業涉及金額已約906億元，有望挑戰2021年的歷史高位。

指海璇內地客比例佔六成

中原稱，從數據可見，內地客以購入二手物業為主，而社區發展成熟及交通配套完善的民生區，是內地客來港置業首選，民生區樓價一般較新發展區廉宜，較易「上車」。

中原又引述香港非物質文化遺產資料庫顯示，香港約有110萬人口為福建人，北角更為福建人傳統聚居地，素來有「小福建」之稱，特別是一班已發迹的內地豪客，如新地（0016）海璇，內地客比例高達六成。該統計又指，十大屋苑今年第三季亦錄得282宗普通話拼音買家入市個案，已超過去年全年244宗，創3年新高；當中以天水圍嘉湖山莊佔61宗最多。

事實上，據早前瑞銀旗下的UBS Evidence Lab今年8月至9月的開展第19期中國住房調查，受訪的2500名內地消費者，有29%受訪者表示有意在印花稅取消後到港購置房產，數字比4月調查結果高出4個百分點；另有約18%的受訪者計劃未來兩年內購買香港物業，數字比4月調查結果高出5個百分點，並表示香港仍是境外購房首選目的地。

相關字詞﹕瑞銀 海璇 中原地產 普通話拼音買家

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