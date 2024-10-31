未來3日 啟德5盤共推售592伙

MIAMI QUAY I特色戶實呎31221元破頂

區內亦連錄多宗成交，會德豐等發展MIAMI QUAY I，以招標售出第1座頂層30樓A室，實用1335方呎4房雙套設計、連421方呎平台，設有私家樓梯直達1123方呎私人天台，成交價4168萬元、實呎31,221元，齊創項目新高價紀錄。項目自2022年9月開售以來累沽120伙、吸金總額料約14.3億元。

雲端破年半悶局 洋房9434萬沽

天瀧最新以招標售出3座25樓B室，向維港景3房單位、實用1085方呎，成交價3774萬元、實呎34,783元，本月起以現樓形式重推以來，暫累沽24伙、套現約9.4億元。新地（0016）天璽‧海亦新錄成交，位於5座26樓A室，實用1401方呎4房間隔，成交價7154.7萬元、實呎5.1萬元；據成交紀錄冊顯示，買家可獲4.25%印花稅直送、1%家庭回贈、1萬元新地會回贈等。

多宗一手成交均來自新地旗下項目，包括沙田九肚麗坪路豪宅雲端，相隔1年半來首宗一手成交，透過招標以9434萬元售出Premier 11號屋，洋房實用2905方呎4房設計、另連花園和天台等、實呎3.24萬元，買家成交期720日。

區內同系的瓏珀山單日連沽兩伙，共套現3480萬元；項目自5月起重推以來，5個月累售92伙，套現逾19.6億元。

[發展商專訪]