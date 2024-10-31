料啟德要再經10年始發展成熟

會德豐地產2011年起擴充九龍東版圖，黃估計，集團多年來在區內的住宅及商業投資額逾千億元，現時除啟德區外，九龍灣九龍貨倉重建項目亦正進行中，涉逾千伙。黃光耀形容，跑道區猶如營運一間「百貨公司」，裏面有不同品牌的商店（即樓盤），提供不同種類的貨品（即單位），由上車盤至逾千方呎豪宅都有選擇，並且有不同的定位以吸引不同客人（即買家）要求，如旗下即將開售的DOUBLE COAST I，以澳洲悉尼的海岸生活為主題，定位較國際化，所謂「百貨撞百客」、「最緊要做到生意」。

跑道區如營運「百貨公司」

另一方面，集團亦配合新一份《施政報告》優化「新資本投資者入境計劃」，透過不同渠道接觸專才。會德豐地產助理董事兼總經理（商務）余麗珠表示，集團今年成立「小紅書」帳戶，至今已有逾1500名粉絲關注，亦開始到內地進行多場路演，向內地地產代理及網紅推介集團旗下樓盤。她留意到近期不少年輕網紅或大學生，親臨DOUBLE COAST展銷廳拍攝短片作宣傳。

[發展商專訪]