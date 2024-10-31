會德豐明年擬推4盤涉1703伙 龍翔道豪宅項目佔133伙最矚目

明報記者 江俊洋

明年會德豐的推盤大計中，以九龍塘龍翔道188號項目最矚目，提供133伙，九倉（0004）2018年以124.5億元奪得，地盤面積約12.12萬方呎，可建樓面43.64萬方呎，每方呎樓面地價逾2.85萬元。項目由會德豐地產推售，2022年3月至6月期間分4期申請預售，其後今年7月將第1及4期合併重新申請，全盤仍待批預售，將主打3房及4房超級豪宅。

此外，會德豐明年推出的全新盤，還包括與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城SEASONS系列第12C期，擬明年首季推出，涉650伙，亦是集團明年推盤計劃中單位最多的項目。資料顯示，項目今年1月已獲批預售，同系的SEASONS PLACE及PARK SEASONS （共1335伙） 先後今年初起推售，迄今累售904伙，套現逾56.4億元。

山頂種植道1號擬本季推

另一與港鐵合作黃竹坑港島南岸第6A期項目，則於明年中推出，今年9月申請預售，提供463伙，主打兩房及3房戶，預計落成日期為2027年5月。至於新界古洞項目亦於明年中推出第1期，涉457伙，地盤毗鄰興建中的港鐵古洞站。上述4盤合共1703伙，黃光耀強調，集團來年會繼續採取「貨如輪轉」的銷售策略。

今年底前，會德豐地產仍有4個項目於本季推出，共涉529伙（見表2），包括周六首輪開賣68伙的啟德跑道區DOUBLE COAST I ，黃光耀表示，會視乎項目銷售反應，有機會加推單位，加上已屆現樓，預計下月初可安排傳媒及準買家參觀現樓示範單位。除了DOUBLE COAST I，本季亦會推出灣仔春園街項目、何文田太子道西233號項目，黃特別提到，將推出山頂種植道1號以測試豪宅市場，認為豪宅供應不多，對豪宅市場看高一線。

今年累沽逾1600伙 吸金180億超去年全年

截至本月底，集團今年推售的全新盤及其他項目的餘貨，已累售逾1600伙，吸金約180億元，超越去年全年161億元，當中自9月減息後的1個月，銷售額增加約30億元，黃光耀相信，連同今季推售，集團全年銷售額有望突破200億元。對於後市發展，他相信美國下月及12月都有機會減息，並認為本港樓價已見底，料明年將有明顯升幅。

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[發展商專訪]