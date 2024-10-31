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經濟
2024年10月31日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
渣打上季稅前多賺37% 勝預期 集團：3年回饋股東不少於80億美元
六大內銀上季純利全升 今年首次
中銀上季經營溢利升6% 淨息差擴闊至1.63厘
北水淨流出48億 恒指結算日挫320點
沙特首隻港股ETF掛牌 首日微跌0.3%成交額400萬
比亞迪上季多賺11%至116億 首3季盈利增18% 研發費增逾三成
美的首3季多賺逾14%
李嘉誠李澤鉅減持郵儲行至5.97%
普拉達首3季收益增逾14%
中壽首3季新業務價值增25%
華昊中天醫藥暗盤升30% 每手帳賺980元
發改委：加快發展電動車 推進光儲充放建設
Alphabet上季收入利潤新高 AI帶動雲業務快增長 緩解巨額投資憂慮
美上季GDP增2.8% 略低預期
安永辭審計職務 超微電腦早段挫三成
張兆聰：中移動70元附近吸引
港元定存工銀亞洲新客3個月年息見6厘
英鎊定存高息精選
技術取勝：百濟神州短線考驗120元
劉思明：港股仍處調整範圍 部分已走樣宜避開
周顯：億元巨宅差餉應再調高
湯文亮：中小企貸款或害了老闆
會德豐明年擬推4盤涉1703伙 龍翔道豪宅項目佔133伙最矚目
料啟德要再經10年始發展成熟
未來3日 啟德5盤共推售592伙
首3季普通話拼音買家佔8133宗涉906億
元朗破百宗二手成交 7個月新高
標普陳令華：內房新盤庫存多 樓價明年未止跌
劉思明：港股仍處調整範圍 部分已走樣宜避開
【明報專訊】港股跟隨內地A股偏軟，雖然整體仍處於調整範圍，但部分已稍稍走樣，要小心避開。
相關字詞﹕
數據尋寶
財經專欄
劉思明
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渣打上季稅前多賺37% 勝預期 集團：3年回饋股東不少於80億美元
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