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經濟

發改委：加快發展電動車 推進光儲充放建設

【明報專訊】國家發改委昨公布《大力實施可再生能源替代行動的指導意見》，要求2030年中國可再生能源消費量達15億噸標煤以上，以支撐實現2030年碳達峰目標。

當中提到，要加快發展電動乘用車，穩步推進公交車電動化替代；推動有條件的新建廠房、新建公共建築應裝盡裝光電系統；推動人工智能、物聯網、區塊鏈等與可再生能源深度融合發展；提升再生能源安全可靠替代能力等。

加快發展電動乘用車方面，建再生能源交通廊道。鼓勵在具備條件的高速公路休息區、鐵路車站、汽車客運站、機場和港口推進光儲充放多功能綜合一站式建設。加速發展電動乘用車，穩步推進公車電動化替代，探索推廣應用新能源中重型貨車。積極探索發展電氣化公路，並加大鐵路電氣化改造力度。推進船舶靠港使用岸電，鼓勵綠色電動智慧船舶試點應用。推動永續航空燃料應用，進行電動垂直起降航空器試點運作。

新廠公共建築應裝盡裝光電系統

推動光伏、光電方面，在具備條件的農村地區積極發展分散式風電和分散式光伏發電。優化新型基礎設施空間佈局，推動5G基地台、資料中心、超算中心等與光伏、熱泵、儲能等整合發展。加速推進以沙漠、戈壁、沙漠地區為重點的大型風電光伏基地建設。推動既有建築屋頂加裝光電系統，推動有條件的新建廠房、新建公共建築應裝盡裝光電系統。

提升再生能源安全可靠替代能力方面，提出加速推進以沙漠、戈壁、沙漠地區為重點的大型風電光伏基地建設，推動離岸風電集群化開發。科學有序推動大型水力發電基地建設，統籌推動水風光綜合開發。

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