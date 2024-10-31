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經濟
新股

華昊中天醫藥暗盤升30% 每手帳賺980元

【明報專訊】將於今日掛牌的華昊中天醫藥（2563）昨暗盤報喜，股價升逾三成；相反昨日掛牌的A+H新股龍蟠科技（2465）出師不利，全日跌13.6%，不計手續費，每手500股帳面虧損125元。

龍蟠科技H股首掛跌逾13%

從事合成生物醫藥研發的華昊中天以略高於招股價下限價16元定價，按輝立交易平台顯示，昨暗盤高開23.8%報19.8元後，最高見21.7元，收報20.9元，較定價升30.6%，成交863萬元。每手200股不計手續費帳面賺980元。

昨日掛牌的龍蟠科技，低開8%後早段曾跌過24%報4.2元，收市報4.75元，跌13.6%，成交2.13億元。該股A股昨日亦隨大市下跌逾2.4%，收報10元人民幣，相當於H股較A股折讓56.5%。

曹操出行活力集團遞表申上市

另外，吉利集團旗下、內地網約車平台曹操出行昨晚再遞表港交所申請上市，公司今年上半年虧損7.67億元（人民幣，下同）。去年其總GTV（交易價格）為122億元，按年增長37.5%，根據弗若斯特沙利文的資料，市場佔有率為4.8%。

而內地綜合出行平台活力集團周二晚遞表港交所申請來港上市，招商證券（香港）及民銀資本為聯席保薦人。公司通過旗艦應用航班管家及高鐵管家，為旅客提供一站式服務，其智能出行服務可加強旅行規劃，包括飛機、火車及網約車服務等。據招股書文件顯示，活力集團今年中期純利按年跌6%至2895萬元。

明報記者

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