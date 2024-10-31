中壽首3季新業務價值增25%

實現淨投資收益升近4%

期內收入按年升1.2倍至1929.6億元，公司指出，第三季度股票市場低位震盪後快速反彈，令公司總投資收益同比大幅增加。

至於首3季集團總保費6082.51億按年升5.1%，當中新單保費為1975.09億元，按年升0.4%；首年期交保費為1131.84億元，按年升6.8%，其中10年期及以上首年期交保費為525.56億元，按年升17.7%，佔首年期交保費的比重達46.43%，按年升4.31百分點，經營質效持續提高。

首3季中壽實現總投資收益2614.19億元，按年升1.52倍，總投資收益率5.38%；實現淨投資收益1447.12億元，按年升3.9%、淨投資收益率達3.26%。截至9月底，中壽核心償付能力充足率達154.58%，綜合償付能力充足率211.64%。總資產及投資資產分別達6.48萬億元及6.35萬億元，較年初分別增長11.7%及12.3%。

蔡希良獲選為董事長

另外，中壽昨日指於臨時股東大會選舉蔡希良為執行董事後，同日再選舉他出任董事長，有關任命仍有待金融監管總局核准。