李嘉誠李澤鉅減持郵儲行至5.97%

長實：屬基金會日常財務運作

李嘉誠、李澤鉅自10月以來先後四度減持郵儲行至持股比例跨越整數百分點披露界線，最新持股量相對去年5月中最後一次披露持有近19.71億股，累計減持近7.85億股。按最新一次10月30日減持的平均價約4.63元計，粗略推算持續減持行動套現約36億元。

就上述減持，長實（1113）發言人回應稱，李嘉誠基金會之成立旨在推動慈善公益項目，所有投資買賣為支持有關目標，投資所得收益全部撥歸慈善用途。基金會不時審視旗下各項財務投資。近日減持部分郵儲銀行股份屬基金會之日常財務運作，與郵儲銀行的經營發展無關。李嘉誠基金會與郵儲銀行一直保持着良好關係。

長江集團購澳35萬公頃農地作碳封存

另長實及長和透過長江生命科技（0775）（ 合稱「長江集團」）攜手進軍再生農業範疇，集團的再生農業計劃主要投資於儲存碳之碳封存（carbon sequestration）項目。身兼長實及長和副董事總經理、長江生命科技總裁甘慶林表示，集團已收購澳洲超過35萬公頃農業用地（相當於約3.5倍香港土地總面積）的田園租約及相關權利，作碳封存用途。

李澤鉅早在2022年已在長實股東周年大會上表示，集團正研究減碳投資項目，包括在澳洲及其他國家的相關項目開始初步研究。