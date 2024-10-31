美的首3季多賺逾14%

智能家居收入增一成

各項業務方面，美的今年首3季智能家居收入為2154億元，按年升10%；新能源及工業技術收入為254億元，按年升19%；智能建築科技收入為224億元，按年升6%；機器人與自動化的收入為208億元，按年下跌9%。美的股價昨日受壓，H股收市報74港元，跌3.9%。

摩根大通昨發報告唱好內地家電行業，認為其是體育用品和啤酒行業外，另一受該行青睞的行業，原因包括利潤率高且穩定，地域分布多元化，龍頭企業30%至50%收入來自海外市場，可分散內地經濟低迷的風險；直接受惠於內地的刺激政策；以及明年市盈率為12.2倍，較全球同行及內地消費行業平均更具吸引力。

摩通看好海爾智家美的

該行解釋，雖然家電行業自內地政府7月24日公布以舊換新政策以來反彈近30%，但該行預計每股純利及市盈率將進一步上升，原因是即將公布第三季業績和指引強勁，以及內地可能會在2025至2026年延長以舊換新政策，料可推動大型家電股每股純利上升4%至7%。

行業當中摩通最看好海爾智家（6690）AH股，予「增持」評級，H股目標價由36港元上調至38港元；其次看好美的（深：000333），目標價由74元上調至88元。