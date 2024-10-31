比亞迪上季多賺11%至116億 首3季盈利增18% 研發費增逾三成

明報記者

綜合首3季，比亞迪營業收入增加18.94%至5022.5億元，股東應佔利潤252.38億元，按年增加18.12%，銷售費用升38.9%至239.2億元，因廣告展覽費和折舊及攤銷增加所致，研究及開發費用333.2億元則增加33.6%，因職工薪酬及物料消耗增加。經營活動產生的現金流減少42.5%，主要受購買商品、接受勞務支付的現金及支付給職工的現金增加所致。

截至9月底止，比亞迪的存貨為1243.58億元，較去年底增加42%，主要是市場訂單增加導致庫存備貨增加所致，因為汽車業務增加，期內應收款項融資較去年底急升4.2倍至289.49億元。

Atto 3駕駛輔助系統

歐NCAP「不推薦」

外電昨報道，歐洲汽車安全機構歐洲新車安全評鑑協會（Euro NCAP）發布報告，對比亞迪旗下Atto 3電動車所使用的駕駛輔助系統評級為「不推薦」，其中在駕駛員監控功能方面，比亞迪Atto 3電動車得零分，在時速超過90公里時的防禦處置方面表現不佳，此外還存在其他缺陷。

結論是Atto 3的駕駛員輔助系統未能達到在危急情况下，採取措施避免碰撞的最低標準。

比亞迪電子首3季盈利微升

與此同時，彭博社引述消息稱，比亞迪將聘請Stellantis NV的前英國負責人Maria Grazia Davino負責比亞迪在歐洲多個國家的業務，據報Davino在12月結束「過冷河」後上任。比亞迪拒絕置評。

另外，比亞迪電子（0285）同日公布，今年首3季的股東應佔盈利30.63億元，按年升0.64%，每股盈利1.36元，營業額升32.54%至1221.27億元。若單計第三季，股東應佔盈利微升0.1%至15.45億元，按季則升70%，連升兩季。