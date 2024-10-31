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經濟

沙特首隻港股ETF掛牌 首日微跌0.3%成交額400萬

【明報專訊】財政司長陳茂波率團昨日繼續中東訪問行程，隨團出訪的包括港交所（0388）主席唐家成及行政總裁陳翊庭。訪問期間港交所公布，計劃2025年在利雅得開設辦事處，以擴大中東佈局。新辦事處位於沙特阿拉伯的經濟中心和該地區的主要金融樞紐，將與該地區的投資者和公司建立聯繫，並為客戶提供服務，助客戶接觸香港多元化的金融產品生態圈。

陳翊庭：明年利雅得開辦事處

陳翊庭表示，利雅得是一個充滿活力且高速發展的地區，很高興在當地設立中東辦事處，進一步鞏固香港交易所與中東的合作。這項舉措展示了港交所致力於加強中國與中東兩地資本市場的聯繫、支持中東地區的客戶實現其發展目標的戰略承諾。隨着中東與亞洲之間的投資日趨活躍，香港和港交所在連接兩地資本和機遇方面的作用變得更重要。新的利雅得辦事處將與港交所在北京、倫敦、紐約、上海和新加坡的辦事處共同協作，幫助港交所拓展全球佈局，並吸引中東客戶進入香港資本市場。

陳茂波一行亦見證兩隻港股ETF在沙特交易所掛牌上市，昨日率先上市的為Albilad南方東英MSCI香港中國股票 ETF（代碼：9410），該隻ETF將不少於95%資產投資於港股上市的南方東英MSCI港股通精選 ETF（3432）。9410初始規模超過12億美元，上市即成為中東地區規模最大的ETF，昨首掛遇上港股跌市，基金價格微跌0.3%，成交金額折合近400萬港元。

至於第二隻沙特上市的港股ETF則將於今日（周四）在當地掛牌。恒生投資宣布，與沙特阿拉伯的Saudi Awwal Bank附屬公司SAB Invest合作推出「SAB Invest恒生香港ETF」，將於今日在沙特交易所上市，全數投資於盈富基金（2800），讓中東投資者可進入香港資本市場。恒生投資行政總裁李佩珊表示，盈富基金成為海外ETF標的資產，突顯在國際市場的吸引力，今次發行的ETF是加強連接香港與中東之間金融橋樑的重要一步。陳茂波聯同代表團中東行程首日除出席了第八屆「未來投資倡議大會」活動，亦出席了由國泰航空（0293）在當地舉辦的酒會，以及恒生投資管理舉辦慶祝其ETF即將掛牌的酒會。

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