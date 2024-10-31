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經濟

北水淨流出48億 恒指結算日挫320點

【明報專訊】市場靜候下周「多事之周」來臨前，觀望氣氛濃厚加上無利好消息，恒指於期指結算日受壓，連升3個交易日後昨最多跌超過430點，成交逾1600億元。港股跌勢全面，全日共75隻藍籌下跌，科網股、金融股領跌，北水南下合計淨流出47.79億元，終止連續3日流入。

拜登簽禁令 半導體股齊跌

隔晚美股個別發展，恒指昨低開114點後跌幅收窄，但受累A股下挫，午後港股最多跌431點，最終跌320點或1.6%，收報20,380點，失守10天平均線，國指跌131點或1.8%，收報7286點，科指跌110點或2.4%，收報4513點。

科技股拖低大市，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）及美團（3690）分別跌逾1%至逾2%，三股已拖低恒指過百點跌幅，京東（9618）更跌逾4%。美國總統拜登簽署法令禁美資投資中國半導體微電子、量子信息及AI等領域，半體股集體下跌，中芯（0981）跌逾7%，華虹半導體（1347）跌4.6%，宏光半導體（6908）跌2.4%。

分析：未來一周港股關鍵期

2024年國家醫保談判現場談判及競價正式完結，結果料11月公布，翰森製藥（3692）跌10.5%（見表），成跌幅最大藍籌，藥明生物（2269）跌4.2%，剛公布第三季盈利大減35%的泰格醫藥（3347）更跌逾11%；歐盟即日起向中國製電動車加徵關稅，車股普遍受壓，蔚來（9866）挫6.5%，小鵬（9868）跌4%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，未來一周將是港股的關鍵期，除了人大常委會議外，還有美國總統選舉及美聯儲公布議息結果，有關消息公布前市場氣氛將持續觀望，恒指現時的主要波幅範圍在19,700至21,133點之間，後市要走出這區間才有新方向。

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