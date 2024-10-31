六大內銀上季純利全升 今年首次

淨息差續受壓

建設銀行首席財務官生柳榮表示，9月24日金融監管機構公布刺激措施以來，政府支持地方債務、房地產、股市政策力度前所未見，現時市場預期正在改善，資本市場正在回暖、房地產交易量回升、代理基金和保險業務回溫，銀行經營環境逐步向好，認為今年全年盈利可保持平穩態勢。淨利息收益率方面，除交行按年下跌0.02百分點較輕微外，其餘各大行按年續下跌約0.1至0.2百分點，不過首3季較首兩季只多跌0.01至0.03個百分點，工行首3季淨利息收益率更與上半年持平，顯示收窄情况於季內有所紓緩。不過，人行在10月下調貸款市場報價利率（LPR）0.25厘，幅度為歷來最大，而10月底銀行亦完成現有按揭貸款利率下調，平均減約0.5厘。

建行管理層又認為，雖然人行降準釋放低成本資金、存款利息同步下調，有助對冲按息下調，令對整體息差影響保持中性，不過存貸款利率重新定價時間不同，短期內壓低負債成本效果有限，淨利息收益率將進一步受壓。展望明年，LPR下調令貸款重新定價影響延時釋放、現有按揭利率下調、存款定期化和理財化趨勢持續，明年淨利息收益率續有下行壓力。

A股向好 提振交易投資收益

9月底內地股市向好，提振內銀交易和投資收益，推高內銀收入表現。交行第三季淨利息收入按年只升1.97%、手續費收入按年跌12.4%，不過第三季交易活動和金融投資淨收益按年合共上升44.87%，推動撥備前利潤按年升3.34%。建行第三季在投資性證券淨收益、股利收入等「其他經營淨收益」項目錄43.09億元，按年急增41倍，彌補部分利息淨收入下跌，該行指非利息收入上升，受人民幣企穩推動外匯業務收入、債券配置增加，以及第三季末股市回暖，旗下資管業務持有的權益工具收益上升等因素帶動。

彭博：增長來自波動項目

彭博行業研究則指出，建行第三季利潤增長來自股息收入上升、外匯和資本市場利得，均是相當波動的項目，淨利息收益率按季下跌0.03厘，手續費收入按季跌4%，預期明年會繼續疲弱，營收仍面臨阻力。工行第三季增長亦來自較大波動的交易、投資收入增長，息差受壓、手續費下降、貸款增長放緩，均反映收入仍面臨壓力。