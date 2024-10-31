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經濟

渣打上季稅前多賺37% 勝預期 集團：3年回饋股東不少於80億美元

【明報專訊】渣打集團（2888）昨日公布第三季業績，集團除稅前基本溢利18.07億美元，按年升37%，若按固定匯率計則按年升41%（見表）。渣打昨亦上調不同部分的指引，其中包括將今年至2026年向股東回饋至少50億美元的指引，上調至80億美元。另外渣打同時宣布，將重整大眾零售業務，於個別市場或物色機會以出售部分或全部業務，以集中資源服務企業及投行客戶，和財管及零售銀行業務富裕客戶跨境需求，預計未來18至24個月內完成。

明報記者 江陵凱

渣打於昨日中午公布業績後其股價隨即掉頭回升，曾一度高見91.1元，收報90.75元，升2.95%。截至昨晚9時30分，渣打倫敦股價報904.40便士（約90.44港元），略低於港股收市價0.34%。

股價昨逆市升3％

渣打期內基本淨利息收入按年升9%（變幅按固定匯率計，下同）至26.06億美元，集團表示受惠於短期對冲到期轉倉1.23億美元及財資業務的組合改善。而基本非淨利息收入按年升15%至22.98億美元。渣打解釋，因財富方案業務的各類產品及市場普遍增長，以及環球市場業務表現強勁帶動。信貸減值按年減少42%至1.78億美元，當中香港商業房地產行業相關風險的客戶作出的額外撥備3400萬美元。

CFO：明年淨利息收入具挑戰

渣打財務總監Diego De Giorgi昨日網上業績會簡報會上表示，維持今年度淨利息收入介乎100億至102.5億美元的預測，他指出目前的利率環境及前景而言，預料明年的淨利息收入更具挑戰。另他表示，渣打未來5年內於財富管理及零售銀行業務方面投資約15億美元，料將會為明年的淨利息收入帶來額外1%的下降壓力。

渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）宣布， 在財富管理及零售銀行業務方面，集團將於未來5年投資15億美元予客戶經理及投資顧問、財富方案，以及提升諮詢服務、跨境服務和數碼營運的能力，投資額較先前計劃增加一倍。他續稱，有關的投資資金將透過重整大眾零售業務提供，從而更專注服務未來的富裕（affluent）及國際銀行客戶。

指引方面，渣打將2026年有形股東權益回報從12%調升至「接近13%」；同時亦將今年經營收入增長率指引，由「超過7%」上調至「靠近10%」，不包括兩個重大項目的指引。

港虛銀Mox料2026年有盈利

另外，Diego De Giorgi亦提到，本港虛銀Mox及新加坡虛銀Trust預計將於2026年實現盈利。

相關字詞﹕指引 出售業務 重整架構 信貸減值 淨利息收入 Diego De Giorgi 溫拓思 渣打 第三季業績 渣打集團

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