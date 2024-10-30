明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
龍彩霞 私銀會客室

基金特區

花旗：大灣區私銀潛力佳 看好綠色金融等領域

【明報專訊】「2023年億萬富豪報告」顯示，亞太區富豪人數為全球最多，為搶佔高淨值人士的商機，本港各大銀行加速佈局「私人銀行」業務，本報經濟版特別推出「私銀會客室」專輯，訪問各大私人銀行負責人，除了率先透露高淨值人士有哪類熱門投資外，亦會解構私人銀行如何吸引他們青睞。隨着亞洲富戶對資產傳承的重視，「私人銀行」服務再升級，拓展「家族辦公室」服務，要進一步搶佔資產管理大餅。花旗私人銀行香港及大灣區業務主管葉志豪接受專訪，分享了他對2024年私人銀行發展的見解及未來策略。葉志豪表示，當前全球經濟環境面臨多重挑戰，包括地緣政治，但大灣區的經濟增長潛力依然強勁，尤其是在綠色金融等領域。

在金融市場瞬息萬變的背景下，花旗銀行私人銀行在香港及大灣區的業務發展甚為積極。葉志豪表示，當前全球經濟環境面臨多重挑戰，包括地緣政治緊張、利率波動和通脹壓力等，這些因素對高淨值客戶的投資決策產生了深遠影響。許多客戶在這樣的不確定環境中，對資產的保值增值表現出更高的關注。葉志豪表示：「在八九十年代，甚至2000年的時候，不少私銀客戶偏好港股，特別是熟悉的行業，例如『五行三保』（五大內銀及三大保險股）。2008年金融海嘯及之後經濟周期轉變，私銀客戶投資方向由本地變為國際化，花旗憑自身優勢，無論在債券及環球股票投資上，都幫到私銀客戶尋找先機。」葉志豪強調，花旗銀行在這些領域的專業能力和全球網絡使其能夠抓住市場機遇，為客戶提供優質的投資建議和金融解決方案。

在現時地緣政治緊張及通脹時代，私銀客戶財富增值有何辦法？葉志豪表示，銀行提供給私銀客戶的投資策略多元化，例如：以前不少私銀客戶趁新股上市（IPO）大手認購，當首日掛牌較招股價飈升時便獲利，現時IPO活動減少，反而多了利用私人股權投資（private equity），但由於非在公開市場認購，私人銀行便有本身優勢，為客戶研究有潛力上市的公司而其有私人股權，便可在其未上市前搶佔投資先機。

私人股權投資 助客戶IPO前入股

符合私人銀行客戶資格多要800萬美元資產或以上，私人銀行客戶經理都以細心貼心服務作賣點，對於AI會否取代客戶經理呢？葉志豪認為AI會協助客戶經理處理文書或日常工作，但對於客戶而言仍然需要客戶經理提供意見及服務；但無論銀行及客戶經理也要「升級」，因為近年高資產淨值人士對虛擬貨幣等產品需求上升，而且經濟周期變短，客戶經理除了要有經驗、知識及對市場變化觸覺也要提升。

度身訂制財務規劃和建議

隨着客戶需求的日益多樣化，花旗銀行私人銀行不斷強化其個性化服務。葉志豪提到，銀行根據每名客戶的風險偏好和財務目標，提供度身訂制的財務規劃和投資建議，這一做法得到了客戶的廣泛認可。每名客戶都會被指派專屬的私人銀行顧問，這些顧問不僅具備豐富的金融知識，還能深入了解客戶的生活方式和未來計劃，這樣的專屬服務模式使得客戶能夠在複雜的金融環境中找到最合適的財務策略。葉志豪表示，花旗銀行在科技上的投入持續增長，尤其是在數字化服務方面，銀行推出的數字平台不僅提升了客戶的使用體驗，還使客戶能夠實時監控其投資組合，並獲取市場動態。

運用AI大數據 提升服務效率

花旗銀行積極運用人工智慧和大數據技術，分析市場趨勢和客戶行為，以提供更為精準的投資建議，這種技術的應用不僅提高了服務效率，還增強了客戶在投資決策中的信心。

在訪問中，葉志豪強調了負責任投資的重要，花旗銀行致力於推動可持續發展，鼓勵客戶參與環境、社會和治理（ESG）相關的投資項目。這不僅符合全球投資趨勢，也滿足了客戶對於可持續財務增長的期待。葉志豪對大灣區的發展持樂觀態度，認為這一地區將成為未來增長的熱點。花旗銀行計劃加強在大灣區的業務佈局，充分利用香港作為國際金融中心的優勢，吸引更多的高淨值客戶。

明報記者 龍彩霞

[龍彩霞 私銀會客室]

上 / 下一篇新聞

匯控上季稅前多賺近一成 勝預期 股息持平 推新一輪回購30億美元
匯控上季稅前多賺近一成 勝預期 股息持平 推新一輪回購30億美元
CEO：精簡架構明年已可帶來回報
CEO：精簡架構明年已可帶來回報
匯控：港房地產料不會推高ECL
匯控：港房地產料不會推高ECL
恒生加強中東金融合作佈局
恒生加強中東金融合作佈局
人幣走弱 港股先高後低升101點
人幣走弱 港股先高後低升101點
官媒：新一輪債務置換規模或達10萬億人幣
官媒：新一輪債務置換規模或達10萬億人幣
招行上季多賺0.8%至384億 LPR按息下調 拖累淨利息收入下跌
招行上季多賺0.8%至384億 LPR按息下調 拖累淨利息收入下跌
中石油上季少賺逾5%
中石油上季少賺逾5%
匯豐摩通降目標價 中海油見逾1個月低
匯豐摩通降目標價 中海油見逾1個月低
中原家辦與華夏基金達戰略合作
中原家辦與華夏基金達戰略合作
施永青：樓價止跌回穩機會大
施永青：樓價止跌回穩機會大
龍蟠科技今首掛 兩暗盤潛水0.9%
龍蟠科技今首掛 兩暗盤潛水0.9%
螞蟻數科大灣區斥資10億 助本地客數碼轉型
螞蟻數科大灣區斥資10億 助本地客數碼轉型
特朗普交易重臨 比特幣急升 6月以來首破7.1萬美元 加密幣普遍漲
特朗普交易重臨 比特幣急升 6月以來首破7.1萬美元 加密幣普遍漲
蘋果加快「去中國化」 印度半年出貨額增三成
蘋果加快「去中國化」 印度半年出貨額增三成
Adidas上季整體銷售額升10%
Adidas上季整體銷售額升10%
張兆聰：買入匯控收息吸引
張兆聰：買入匯控收息吸引
港元定存中銀香港7日年息見8厘
港元定存中銀香港7日年息見8厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
姜靜：美元超買防急回
姜靜：美元超買防急回
技術取勝：潤啤或回試50天線
技術取勝：潤啤或回試50天線
劉思明：光伏股投機味濃 科技股普遍保持向好
劉思明：光伏股投機味濃 科技股普遍保持向好
周顯：內幕交易官司有排打
周顯：內幕交易官司有排打
湯文亮：政府應否停止造地？
湯文亮：政府應否停止造地？
華懋逾10億中標沙田小瀝源地 每呎地價3357元 低3個月前同區15%
華懋逾10億中標沙田小瀝源地 每呎地價3357元 低3個月前同區15%
官方樓指首9月累跌7.52% 超去年全年跌幅
官方樓指首9月累跌7.52% 超去年全年跌幅
DOUBLE COAST I加推38伙 周六首輪賣68伙
DOUBLE COAST I加推38伙 周六首輪賣68伙
投資者低撈朗逸峯銀主盤 5個月炒貴16%
投資者低撈朗逸峯銀主盤 5個月炒貴16%
置地不再投資亞洲住宅 擬2035年前回收百億美元
置地不再投資亞洲住宅 擬2035年前回收百億美元
皇第複式大宅 富法式典雅氣派
皇第複式大宅 富法式典雅氣派
港島豪宅成交旺 寶峰4房逾2億沽
港島豪宅成交旺 寶峰4房逾2億沽