花旗：大灣區私銀潛力佳 看好綠色金融等領域

在金融市場瞬息萬變的背景下，花旗銀行私人銀行在香港及大灣區的業務發展甚為積極。葉志豪表示，當前全球經濟環境面臨多重挑戰，包括地緣政治緊張、利率波動和通脹壓力等，這些因素對高淨值客戶的投資決策產生了深遠影響。許多客戶在這樣的不確定環境中，對資產的保值增值表現出更高的關注。葉志豪表示：「在八九十年代，甚至2000年的時候，不少私銀客戶偏好港股，特別是熟悉的行業，例如『五行三保』（五大內銀及三大保險股）。2008年金融海嘯及之後經濟周期轉變，私銀客戶投資方向由本地變為國際化，花旗憑自身優勢，無論在債券及環球股票投資上，都幫到私銀客戶尋找先機。」葉志豪強調，花旗銀行在這些領域的專業能力和全球網絡使其能夠抓住市場機遇，為客戶提供優質的投資建議和金融解決方案。

在現時地緣政治緊張及通脹時代，私銀客戶財富增值有何辦法？葉志豪表示，銀行提供給私銀客戶的投資策略多元化，例如：以前不少私銀客戶趁新股上市（IPO）大手認購，當首日掛牌較招股價飈升時便獲利，現時IPO活動減少，反而多了利用私人股權投資（private equity），但由於非在公開市場認購，私人銀行便有本身優勢，為客戶研究有潛力上市的公司而其有私人股權，便可在其未上市前搶佔投資先機。

私人股權投資 助客戶IPO前入股

符合私人銀行客戶資格多要800萬美元資產或以上，私人銀行客戶經理都以細心貼心服務作賣點，對於AI會否取代客戶經理呢？葉志豪認為AI會協助客戶經理處理文書或日常工作，但對於客戶而言仍然需要客戶經理提供意見及服務；但無論銀行及客戶經理也要「升級」，因為近年高資產淨值人士對虛擬貨幣等產品需求上升，而且經濟周期變短，客戶經理除了要有經驗、知識及對市場變化觸覺也要提升。

度身訂制財務規劃和建議

隨着客戶需求的日益多樣化，花旗銀行私人銀行不斷強化其個性化服務。葉志豪提到，銀行根據每名客戶的風險偏好和財務目標，提供度身訂制的財務規劃和投資建議，這一做法得到了客戶的廣泛認可。每名客戶都會被指派專屬的私人銀行顧問，這些顧問不僅具備豐富的金融知識，還能深入了解客戶的生活方式和未來計劃，這樣的專屬服務模式使得客戶能夠在複雜的金融環境中找到最合適的財務策略。葉志豪表示，花旗銀行在科技上的投入持續增長，尤其是在數字化服務方面，銀行推出的數字平台不僅提升了客戶的使用體驗，還使客戶能夠實時監控其投資組合，並獲取市場動態。

運用AI大數據 提升服務效率

花旗銀行積極運用人工智慧和大數據技術，分析市場趨勢和客戶行為，以提供更為精準的投資建議，這種技術的應用不僅提高了服務效率，還增強了客戶在投資決策中的信心。

在訪問中，葉志豪強調了負責任投資的重要，花旗銀行致力於推動可持續發展，鼓勵客戶參與環境、社會和治理（ESG）相關的投資項目。這不僅符合全球投資趨勢，也滿足了客戶對於可持續財務增長的期待。葉志豪對大灣區的發展持樂觀態度，認為這一地區將成為未來增長的熱點。花旗銀行計劃加強在大灣區的業務佈局，充分利用香港作為國際金融中心的優勢，吸引更多的高淨值客戶。

明報記者 龍彩霞

[龍彩霞 私銀會客室]