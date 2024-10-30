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皇第複式大宅 富法式典雅氣派

【明報專訊】近期市區豪宅交投市况活躍，主力發展貴價樓盤的資本策略（0497），旗下已屆現樓的港島渣甸山皇第，較早時以股權轉讓形式（俗稱「賣殼」）連沽兩伙、涉資高達6億元，其中一伙屬實用面積近6000方呎的連裝修、充滿法式氣派的複式大宅，發展商曾表示惜售，原擬將單位作全球招租，當時目標意向呎租約250元。

明報記者 江俊洋

攝影 劉焌陶

屬港島傳統豪宅地段的渣甸山，向來是城中名人聚居之地或持有物業，包括人稱「大劉」的富商劉鑾雄、合和實業主席胡應湘等，而資策及泛海（0129）等合作發展、已屆現樓的皇第，位於白建時道，鄰近嘉雲臺、渣甸山花園、柏麗園等老牌豪宅。

皇第提供16伙，當中逾一半單位為複式單位，實用面積介乎2846至5696方呎不等，屬真正的豪宅級數物業。

位處渣甸山 城中富豪聚居地

是次介紹的19樓及20樓連裝修、家具複式大戶，實用面積5696方呎，屬4房3套間隔，由法國設計師負責室內佈置，附設裝修及家具，合共價值逾5000萬元。設於19樓的玄關位，擺放一台意大利開放式置頂酒櫃，價值逾200萬元，酒櫃以雙櫃門設計，亦具分隔大廳及廚房的作用。

廳區空間寬敞，大廳選用法國Hermes灰白色布藝皮革梳化連躺椅，偏廳放置意大利米色布藝梳化，並有法國Louis Vuitton古董行李箱作點綴，打造典雅家居氛圍。

布藝皮梳化配搭水晶吊燈顯貴氣

飯廳中央裝有法國Bagues水晶吊燈，配搭圓形手工天花牆身，廳內的壁畫牆紙據悉以人手繪製，更顯矜貴感；廳內的廣角窗可以打開，變身成戶外平台，更能體驗渣甸山一帶翠綠山景。

沿着旋轉樓梯拾級而上，20樓全層為寢區，擁有3間套房，主人套房以金色主調佈置，房內設曲尺大窗，可俯瞰港島繁華都會景，套房特設雙衣帽間，分別供男、女主人使用。

上述單位連同項目3樓、5樓複式戶（實用面積4078方呎），連同兩個車位，較早時以股權轉讓形式售出，以物業總面積9774方呎計，折合實呎逾6萬元。

頂層待售特色戶設私家泳池

資料顯示，皇第自2020年推出市場發售迄今，已累積售出14伙、尚餘2伙待售，包括1伙頂層連裝修特色單位，實用面積6867方呎，設私人升降機和私人泳池，相信隨着市况復蘇，成交價有機會繼續拾級而上。

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