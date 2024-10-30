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經濟
2024年10月30日星期三
股市最前線
匯控上季稅前多賺近一成 勝預期 股息持平 推新一輪回購30億美元
CEO：精簡架構明年已可帶來回報
匯控：港房地產料不會推高ECL
恒生加強中東金融合作佈局
人幣走弱 港股先高後低升101點
官媒：新一輪債務置換規模或達10萬億人幣
招行上季多賺0.8%至384億 LPR按息下調 拖累淨利息收入下跌
中石油上季少賺逾5%
匯豐摩通降目標價 中海油見逾1個月低
中原家辦與華夏基金達戰略合作
施永青：樓價止跌回穩機會大
龍蟠科技今首掛 兩暗盤潛水0.9%
螞蟻數科大灣區斥資10億 助本地客數碼轉型
特朗普交易重臨 比特幣急升 6月以來首破7.1萬美元 加密幣普遍漲
蘋果加快「去中國化」 印度半年出貨額增三成
Adidas上季整體銷售額升10%
張兆聰：買入匯控收息吸引
港元定存中銀香港7日年息見8厘
澳元定存高息精選
姜靜：美元超買防急回
技術取勝：潤啤或回試50天線
劉思明：光伏股投機味濃 科技股普遍保持向好
周顯：內幕交易官司有排打
湯文亮：政府應否停止造地？
華懋逾10億中標沙田小瀝源地 每呎地價3357元 低3個月前同區15%
官方樓指首9月累跌7.52% 超去年全年跌幅
DOUBLE COAST I加推38伙 周六首輪賣68伙
投資者低撈朗逸峯銀主盤 5個月炒貴16%
置地不再投資亞洲住宅 擬2035年前回收百億美元
皇第複式大宅 富法式典雅氣派
港島豪宅成交旺 寶峰4房逾2億沽
花旗：大灣區私銀潛力佳 看好綠色金融等領域
澳元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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匯控上季稅前多賺近一成 勝預期 股息持平 推新一輪回購30億美元
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