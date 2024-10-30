Adidas上季整體銷售額升10%

大中華市場的中性匯率收入亦按年增長9%至9.46億歐元（約79億港元），是2022年首季以來最強勁的銷售。儘管北美市場的中性匯率收入按年跌7%，不過若剔除Yeezy品牌系列，北美市場亦恢復增長。該股昨在歐洲市場升逾3%。

大中華銷售兩年半最強

Adidas第三季整體銷售額，以中性匯率計算，按年升10%；經營利潤按年增長46%至5.98億歐元（約50億港元），反映行政總裁Bjorn Gulden領導的復蘇計劃正發揮作用。Gulden去年1月接任行政總裁。

在此前不久，Hip-hop歌手Ye（前稱Kanye West）因發表反猶太言論，被Adidas取消了其與潮牌Yeezy的合作關係。

Gulden當時對Adidas的改革計劃，是減少對Yeezy品牌的依賴，同時重新專注於鞋類及服裝的設計，並精簡營運架構及減少成本。相比下，其競爭對手Nike近期季度收入及利潤減少，並撤換了行政總裁。

（綜合報道）

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