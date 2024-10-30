蘋果加快「去中國化」 印度半年出貨額增三成

鴻海印度廠傳製iPhone 17

美國科技媒體The Information亦引述知情人士稱，蘋果代工商鴻海正於印度班加羅爾的工廠，為新一代iPhone 17基本款進行前期製造工作， 被認為是蘋果在印度製造業務的「里程碑」。消息指出，這款iPhone 17機型已通過早期開發階段，蘋果正評估印度工程師能否開發出與加州總部製作的iPhone原型機質素相符的產品。蘋果的目標是盡早在靠近組裝地點開發新機，以降低營運成本。​​​

另外，蘋果周一發布iOS 18.1，將首批Apple Intelligence（蘋果智能）功能引入最新iPhone 16系列及15 Pro系列。首批蘋果智能功能包括可總結及編輯文字的AI書寫工具、進階Siri，以及向用戶通報重要新信息等功能。蘋果智能初步只提供美式英語版本，暫未向歐盟和中國市場開放。蘋果行政總裁庫克本月再次訪華，疑為推動蘋果智能進入中國市場。蘋果周一亦發布使用M4處理器的新iMac，售價由9999港元起，現正進行預售。

此外，科技巨企在雲端市場的競爭加劇，微軟罕有地公開指責競爭對手Alphabet旗下的Google在歐洲進行「抹黑活動」，以詆毁其雲端業務在監管機構的聲譽。微軟副總法律顧問Rima Alaily的博客文章指出，Google聘請顧問公司設立名為「開放雲聯盟」的組織，招募一些歐洲雲端服務供應商作為該聯盟的代表，出面抨擊微軟的雲端服務經營措施。Alaily指Google以迂迴手段，隱瞞其對該聯盟的資助和控制，有拒絕加入該聯盟的企業向微軟通報，該聯盟收受Google資金，在歐洲「抹黑」微軟。

（綜合報道）

[國際金融]