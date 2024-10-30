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經濟

螞蟻數科大灣區斥資10億 助本地客數碼轉型

【明報專訊】螞蟻數科副總裁、中國區業務發展部總經理孫磊表示，未來3年螞蟻數科將在大灣區投入10億元人民幣，用於技術研發、生態共建及人才招募，尤其是區塊鏈、人工智能（AI）、隱私計算、物聯網等領域，推進粵港澳數字技術聯合創新，協助本地客戶、生態伙伴加速數碼轉型。

孫磊解釋，香港是螞蟻國際化的重要橋樑，亦是大多數中國企業出海部署數字化業務的第一站，如果未做好香港業務，就無法服務國際客戶。他指出，在港發展兩個核心方向包括數碼技術升級及數據資產流通，將重點扶持數據方面的合作伙伴；亦會與政府及本地銀行合作，以及加快數碼化技術產品化，真正服務香港金融業。

他又指出，香港作為金融中心以外，市場環境亦比較包容、開放及圍繞創新，認為技術包容性才能將創新做得更好、走得更遠。

助朗新在港完成首筆RWA融資

螞蟻數科今年8月為內地科技能源企業朗新集團（深：300682）在港完成基於新能源實體資產RWA（實物資產通證化）融資，金額約1億元人民幣。螞蟻數科Web3業務產品負責人張晨光指出，旗下螞蟻鏈為RWA業務創建「兩鏈一橋」平台，以幫助更多內地新能源資產在港RWA，實現技術賦能實體資產。孫磊表示，首個RWA項目是重要的應用場景，將資產和資金產品化，再推出市場，未來將有更多應用場景，料接下來兩個月將有更多項目公布。

相關字詞﹕螞蟻數科 區塊鏈 人工智能（AI） 大灣區

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