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經濟

匯豐摩通降目標價 中海油見逾1個月低

【明報專訊】中國海洋石油（0883）第三季淨利潤369.28億元人民幣，按年升9%，創季度新高，但有大行調低目標價，公司股價昨曾跌逾2.1%，低見18.3元，是逾1個月低位，收市仍跌1.5%。

匯豐環球研究將中海油目標價由36.1元調低至33.2元，主要因為對油價的預測較之前低，再計及匯兌因素，所以將明年和後年的盈利預測分別降5%和6%，但仍維持買入評級，看好產量增長可以抵消油價下跌的影響。該行指出，受惠項目蘊藏大量石油和天然氣儲備，相信今後3年產量年均複合增長可達6%至7%。若維持未來3年營運規劃不變，加上淨現金相當於股本比率由去年底12%升至今年9月底的21%，反映資金充足，未來派息比率有空間進一步提升。去年中海油派息比率僅44%，屬中資石油股最低。

摩根大通將中海油目標價由23.5元降至22元，同樣因為看淡油價明年平均僅每桶70美元左右，所以分別調低今明兩年公司盈利預測7%和25%，但繼續建議增持，除了股息吸引，更強調6%至7%產量增長率屬全球業內最高之一，同時成本控制一流，只需要油價在每桶30美元左右已能收支平衡，意味在現時油價水平，盈利能力仍穩健。

高盛讚賞中海油產量持續超標完成，而且上游資產成本低、競爭力足，在中資石油股之中明顯突出，但估值較同業低，現時股價亦僅反映油價在每桶58美元水平，較油價現水平有折讓，維持買入評級和23.3元目標價。

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