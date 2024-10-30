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經濟

招行上季多賺0.8%至384億 LPR按息下調 拖累淨利息收入下跌

【明報專訊】雖然淨息差持續受壓，但資產質素總體穩定，招商銀行（3968）上季盈利按年恢復增長，部分財務指標更好過市場預期。招行第三季度股東應佔利潤384.41億元（人民幣，下同），按年升0.79%。每股盈利1.52元。除減值損失前營業利潤533.09億元，按年升1.65%。營業淨收入796.81億元，按年跌2.55%。當中，淨利息收入跌近0.83%，淨手續費及佣金收入跌12.85%。

期內淨利息收益率1.97%，按季跌0.02個百分點，主要由於貸款市場報價利率（LPR）及現有按揭利率下調，導致生息資產收益率降低，但同時調低存款利率，推動計息負債成本減少，抵消部分影響。

房地產業不良貸款率降至4.8%

截至9月底，不良貸款餘額635.57億元，較去年底增加3.21%。不良貸款率為0.94%，較去年底跌0.01個百分點。當中，房地產業不良貸款率4.8%，較去年底跌0.21個百分點。

公司強調聚焦優質區域市場、慎選客戶，85%以上房地產開發貸款都在一二線城市城區，同時加強地產項目「白名單」貸款力度。

上季信用減值損失94.18億元，按年升8.45%。但首9個月合計，減值損失按年跌8.55%，因為持續改善貸款客戶和業務結構，令資產質素保持平穩。截至9月底，核心一級資本充足率14.73%，較去年底升1個百分點。

招行表明，內地面對有效需求不足、社會預期偏弱等挑戰，強調會管控重點範疇風險，排查大額客戶風險，嚴格控制房地產行業新增債務，加強逾期貸款的早期監測管理，保持資產質素總體穩定。

摩通籲「增持」 目標價為58元

摩根大通繼續建議「增持」招行，目標價為58港元，看好總體利潤恢復增長，扭轉上半年的下跌，內銀重要指標的減值損失前營業利潤（PPoP）亦由第二季的跌轉升，加上淨利息收益率跌幅收窄、資本充裕等，今年派息比利率有提升空間；而且內地加強支持經濟，股市交投轉趨活躍，都有利費用收入、資產質素等。

明報記者

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